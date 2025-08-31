Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Xolos

Terminó una nueva jornada y quedaron listas las posiciones del torneo de Primera División de México tras triunfo de los Universitarios.

Por Agustín Zabaleta

Terminó la Jornada 7 y quedaron listas las posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX
© Getty ImagesTerminó la Jornada 7 y quedaron listas las posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX

El Apertura 2025 sigue a paso firme y este domingo 31 de agosto se cerró la Jornada 7 con dos partidos. En esta ocasión Pumas UNAM obtuvo la victoria por 1-0 contra Atlas en el último suspiro del partido, mientras que Xolos lo hizo por 3-0 recibiendo a Necaxa.

¡Desahogo total! Aaron Ramsey le dio la victoria a Pumas UNAM ante Atlas en el cierre del partido

ver también

¡Desahogo total! Aaron Ramsey le dio la victoria a Pumas UNAM ante Atlas en el cierre del partido

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Este domingo hubo apenas dos cotejos y en las dos oportunidades fueron los locales quienes se quedaron con las victorias ante flojas presentaciones de los visitantes.

  • Pumas UNAM 1-0 Atlas (Ramsey)
  • Xolos 3-0 Necaxa (Boya x2-Preciado)
Publicidad

Los Universitarios ganaron y se desahogaron con una anotación de Aaron Ramsey, mientras que la Jauría también ganó con un doblete de Frank Boya y trepó en la tabla de posiciones.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay un único líder de la tabla de posiciones con 18 puntos que es Rayados, le siguen Cruz Azul y América con 17 unidades cerrando el podio. Con 13 aparecen Tigres UANL, Toluca y Pachuca.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

Publicidad
¡No valió! El motivo por el cual se anuló el gol de Jorge Ruvalcaba en Pumas UNAM vs. Atlas

ver también

¡No valió! El motivo por el cual se anuló el gol de Jorge Ruvalcaba en Pumas UNAM vs. Atlas

¿Qué partidos se jugarán el viernes 12 de septiembre en la Liga MX?

La Jornada 7 ya terminó y el próximo viernes 12 de septiembre iniciará la Jornada 8 tras el parón de la Fecha FIFA con dos compromisos:

  • Necaxa vs. Juárez: 19:00 horas, en el Estadio Aguascalientes
  • Mazatlán vs. Pumas UNAM: 21:00 horas, en el Estadio El Encanto
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras derrota de Inter Miami
Concacaf

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras derrota de Inter Miami

La trifulca entre Inter Miami y Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
Concacaf

La trifulca entre Inter Miami y Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?
Concacaf

¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

Se confirmaron tres clasificados más a la Concachampions 2026
Concacaf

Se confirmaron tres clasificados más a la Concachampions 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo