El Apertura 2025 sigue a paso firme y este domingo 31 de agosto se cerró la Jornada 7 con dos partidos. En esta ocasión Pumas UNAM obtuvo la victoria por 1-0 contra Atlas en el último suspiro del partido, mientras que Xolos lo hizo por 3-0 recibiendo a Necaxa.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Este domingo hubo apenas dos cotejos y en las dos oportunidades fueron los locales quienes se quedaron con las victorias ante flojas presentaciones de los visitantes.

Pumas UNAM 1-0 Atlas (Ramsey)

(Ramsey) Xolos 3-0 Necaxa (Boya x2-Preciado)

Los Universitarios ganaron y se desahogaron con una anotación de Aaron Ramsey, mientras que la Jauría también ganó con un doblete de Frank Boya y trepó en la tabla de posiciones.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay un único líder de la tabla de posiciones con 18 puntos que es Rayados, le siguen Cruz Azul y América con 17 unidades cerrando el podio. Con 13 aparecen Tigres UANL, Toluca y Pachuca.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 12 de septiembre en la Liga MX?

La Jornada 7 ya terminó y el próximo viernes 12 de septiembre iniciará la Jornada 8 tras el parón de la Fecha FIFA con dos compromisos: