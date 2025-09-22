Santos Laguna sufrió una dura derrota este domingo al perder por 4-1 con Atlético San Luis por la Jornada 9 del Apertura 2025. Los Guerreros acumulan seis partidos sin ganar en el torneo y llevan una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

Santos Laguna fue el peor equipo de la temporada pasada en la Liga MX. Fernando Ortiz decidió no continuar y el club contrató a Francisco Rodríguez para torcer el rumbo de la situación, pero los Laguneros continúan en el fondo del mar y los resultados no mejoran.

ver también Santos Laguna estalla contra un jugador importante del equipo y lo sanciona tras graves faltas

Por esta razón, después de la dura derrota con Atlético San Luis, Francisco Rodríguez manifestó su intención de seguir en Santos Laguna: “No soy cobarde. Entiendo a la afición, que esté cabreada y lo respeto. Mi misión es, hasta que el Club decida, estar aquí, trabajar al máximo y sacar el máximo rendimiento de los jugadores”.

Publicidad

Publicidad

“No me voy a justificar, pero estoy muy enfadado con el segundo tiempo y el resultado. Los goles de ellos fueron muy fáciles, a nivel mental no estábamos preparados, pero si meten cuatro goles, son justos ganadores. La segunda parte fue muy mala. Cuando los resultados no llegan, tenemos que cambiar“, agregó el técnico español.

Santos Laguna acumula cinco derrotas consecutivas (Getty Images)

Con los cuatro goles que recibió el domingo, Santos Laguna es el segundo equipo que más anotaciones encajó en lo que va de la Liga MX (17 goles). Además, la última victoria del club lagunero fue el 10 de agosto cuando derrotó por 1-0 a Chivas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Luego de la caída ante Atlético San Luis, ahora Santos Laguna no tiene mucho tiempo para preparar el próximo partido debido a que jugará este miércoles 24 de septiembre contra Xolos. El encuentro por la Jornada 10 del Apertura 2025 comenzará a las 21:00hs (CDMX).