Una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 ha culminado. El certamen está siendo muy competitivo hasta el momento y hay varios equipos que han mostrando un muy buen rendimiento hasta el momento, por lo que varios de ellos son candidatos a ser campeones.

Este domingo se disputó el único partido que quedaba pendiente del fin de semana, que era Santos Laguna vs. Atlético San Luis. Los Guerreros no estuvieron a la altura de las circunstancias y volvieron a sufrir una dura derrota de local.

El equipo potosino fue ampliamente superior a su rival y se llevó una importante goleada por 4-1 en condición de visitante, lo que lo está dejando cerca de los puestos de Play-In. Con el triunfo alcanzaron las 10 unidades y se encuentran a un punto de León.

Con los demás resultados que hubo anteriormente, se movió la tabla de posiciones, ya que Rayados de Monterrey igualó 2-2 ante América en el Gigante de Acero y cortó una racha importante de siete victorias al hilo que lo ponían como uno de los mejores del torneo.

Pero no solo eso, sino que también perdieron el primer lugar de la tabla de posiciones luego del triunfo 3-2 de Cruz Azul ante FC Juárez. La Máquina Celeste es el único equipo que está invicto en el Apertura y ahora también líder del torneo.

Mientras tanto, el campeón defensor, Toluca, ocupa el tercer lugar con 19 puntos y Las Águilas quedaron en la cuarta posición con 18 unidades. Sin embargo, quedan varias jornadas por disputarse y ambos siguen siendo candidatos a ir por el título.

Tabla de posiciones de la Liga MX luego de la jornada 9