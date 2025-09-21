Santos Laguna cierra la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX este domingo 21 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) contra Atlético San Luis en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón, donde buscará la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Sin embargo, su rutina se vio opacada por una noticia que hizo enojar al club. Y es que la entidad verdiblanca informó a través de sus redes sociales la apertura de dos procedimientos disciplinarios en contra del uruguayo Franco Fagúndez, tras incurrir en distintas faltas que incumplen su contrato de trabajo y el reglamento interno de la institución.

Así lo explicaron en el comunicado: “Club Santos Laguna informa la apertura de dos procedimientos disciplinarios al jugador Franco Fagúndez por inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, así como por viajar sin autorización, de acuerdo con lo estipulado en su contrato de trabajo y en el reglamento interno del Club“.

Acorde a la información brindada por Récord, el jugador no solo se ha presentado con exceso de peso, sino que además ha incumplido con sus citas con medicina deportiva y nutrición. Tampoco ha asistido a trabajos con el equipo Sub-21 ni a entrenamientos programados.

Por si fuera poco, trascendió que el futbolista viajó a Uruguay sin permiso del club, lo que habría sido la gota que derramó el vaso para que Santos tomara cartas en el asunto. En lo que va del actual torneo apenas disputó 7 minutos ante Puebla por la Jornada 3.

¿Cómo es el ciclo de Franco Fagúndez en Santos Laguna?

En lo que respecta a lo futbolístico, el volante de 25 años llegó a los Guerreros a principios de 2024 y desde entonces disputó 34 compromisos, en los que fue titular en 16 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias, pero más allá de los números tenía otra implicancia en el juego de un equipo que estuvo en crisis la temporada pasada.