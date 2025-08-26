¿Gilberto Mora jugará en América o Chivas? La respuesta del Loco Abreu que enfureció a los grandes

Gilberto Mora es la gran sensación de nuestro futbol. El jugador de tan solo 16 años está dando sus primeros pasos en Xolos de Tijuana y aprovechando cada una de las convocatorias que Javier Aguirre le brinda a la Selección Mexicana, mientras los rumores de los medios lo vinculan a diferentes equipos del mundo.

De hecho, en la última conferencia de prensa desde tierras fronterizas, Sebastián Abreu fue consultado sobre la posibilidad de ver a la máxima promesa azteca en clubes como América y Chivas de Guadalajara. La respuesta del DT de La Jauría fue cruda y no cayó del todo bien en los aficionados de estos conjuntos.

”No, acá no. Seguramente no, porque no lo van a poder pagar”, contestó el Loco, descartando por completo la posibilidad de ver a Gilberto Mora en Coapa o en Verde Valle pronto, entendiendo las dificultades económicas que pueden surgir para los equipos mexicanos que quieran llevarse a la joya en proceso.

”Es un chingo de lana, ¿no? Está cabrón para pagar”, agregó el charrúa inmediatamente después de que el periodista comentara que, para sacarlo de Tijuana, el comprador tendrá que depositar cerca de 15 millones de dólares por el total de su carta. Los caminos del mediocampista y los clubes grandes de México parecen estar muy lejos de encontrarse… al menos en el corto plazo.

Los números de Gilberto Mora en el inicio de la temporada

El aporte goleador de Gilberto Mora lo confirma como un jugador a seguir (Getty Images)

La sensación de Xolos registra 395 minutos en las primeras 6 jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX y otro 188 en la última edición de la Leagues Cup. Entre sus apariciones en ambos campeonatos, el joven mexicano ya registró 5 goles en este inicio de temporada y es importante para el Loco Abreu.

