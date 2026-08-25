Hernán Crespo es opción para dirigir en Argentina

Hernán Crespo está pasando por un buen momento en la dirigencia del Atlas. El conjunto rojinegro se posiciona en el lugar número 2 de la tabla general por el Apertura 2026 con 12 puntos, sólo a uno del Club América, por lo que el inicio de estas cinco jornadas le ha venido muy bien al estratega. Precisamente por ello, lo estarían buscando en Argentina.

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¿Crespo se propuso a River Plate?

De acuerdo con la información de @Estoesriverok en su cuenta de Twitter, el estratega estaría con la intención de dejar al cuadro mexicano, en caso de que Eduardo Coudet deje la dirección técnica de River Plate: “Hernán Crespo llamó a un dirigente de River para decirle que (si Coudet se va) él está dispuesto y con ganas de tomar el cargo”, comenta el usuario.

El equipo argentino había regresado a la senda del triunfo, pero en su último juego ante Vélez, le sacaron una ventaja de dos goles y eso pone al “Chacho” de nueva cuenta en la cuerda floja. Aunque esta declaración no se confirma sobre quién la hace, llama la atención que Crespo pudiera dejar botado el proyecto por esta oportunidad.

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Su pasado en Argentina

Y es que aunque no es algo que se ha confirmado, hay un pasado de Crespo con este cuadro. Él debutó a sus 18 años en este conjunto, por lo que el deseo de ahora convertirse en el entrenador de River sí podría ser una motivación en caso de que Coudet no continúe más en la plantilla, el problema sería para el equipo de Jalisco.

Recordemos que de la nada le dieron las gracias a Diego Cocca, porque tuvieron la opción de conseguir a Hernán, el camino en el que los ha puesto es totalmente meritorio y su salida podría provocar no sólo problemas internos, sino dentro del vestidor donde los futbolistas podrían perder la confianza que han ganado hasta el momento.

En síntesis

Hernán Crespo tiene al Atlas segundo en el Apertura 2026 con 12 puntos.

tiene al Atlas segundo en el Apertura 2026 con 12 puntos. Eduardo Coudet peligra en River Plate tras perder ventaja de dos goles ante Vélez.

peligra en River Plate tras perder ventaja de dos goles ante Vélez. @Estoesriverok reportó que el estratega llamó a River Plate para ofrecerse al cargo.