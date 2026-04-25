Las alineaciones del Toluca vs León

El Toluca se juega en casa una marca complicada y es que lleva partidos al hilo sin ganar. Esto, para alguien que pelea por el tricampeonato se ve demasiado complicado. Es por ello que hoy se mide ante León, que aún está en la pelea por meterse en la Liguilla, en un partido que recibe el apoyo en el Nemesio Diez, pero no va a ser sencillo.
Hay que mencionar que en casa los Diablos Rojos son muy buenos, pero ahora se miden ante un técnico que les arrebató en 2012 la corona en este mismo estadio. Desde luego, que este enfrentamiento más allá de que pueda abrirle la puerta a La Fiera de calificar, también puede alejar al equipo del “Turco” de tener localía en la Fiesta Grande.
Además, un dato curioso es que Gandolfi, quien ganó ese título fue liderado por el mismo Mohamed, por lo que sabe el estilo de juego que tiene el estratega. Es por ello que las alineaciones para esta noche estarán muy bien pensadas por ambos estrategas, ya que a ambos les urge conseguir estos tres puntos en el cierre del torneo.
Alineación de Toluca
- Luis García
- Diego Barbosa
- Antonio Briseño
- Mauricio Isaís
- Erick Orta
- Sebastián Córdova
- Pavel Pérez
- Fernando Arce
- Alexis Vega
- Oswaldo Virgen
- Franco Rossi
Alineación de León
- Óscar García
- Iván Moreno
- Valentín Gauthier
- Stiven Barreiro
- Salvador Reyes
- Iván Rodríguez
- Rodrigo Echeverría
- Fernando Beltrán
- Ismael Díaz
- Diber Cambindo
- Miguel Rodríguez
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En síntesis
- Toluca recibe hoy al León en el Estadio Nemesio Diez buscando terminar su racha sin victorias.
- El equipo de Antonio Mohamed enfrenta a un León urgido de puntos para clasificar a Liguilla.
- Alexis Vega lidera el once titular de los Diablos Rojos frente al conjunto esmeralda.