¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Pachuca y Pumas se preparan para un duelo decisivo del Play-In del Apertura 2025, donde ambos buscan mantenerse con vida en su camino hacia la Liguilla, después de una temporada en la que los resultados que tuvieron fueron irregulares.

El partido se disputará este viernes desde las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Hidalgo, escenario donde los Tuzos intentarán imponerse con el apoyo de su afición. Para Pumas, el reto es encontrar su mejor versión después de la crisis futbolística que pasaron.

La presión se siente fuerte para ambos, ya que el margen de error es mínimo: el que pierde queda afuera. Pachuca llega decidido a dar un golpe de autoridad, mientras que los Universitarios confían en poder conseguir un resultado importante fuera de casa.

Alineación de Pachuca para recibir a Pumas

Carlos Moreno

Brian García

Sergio Barreto

Eduardo Bauerman

Jorge Berlanga

Alan Bautista

Pedro Peraza

Luis Quiñones

Víctor Guzmán

Robert Kenedy

Enner Valencia

Alineación de Pumas UNAM para visitar a Pachuca

Pablo Lara

Bennevendo

Pablo Monroy

Nathan Silva

Rubén Duarte

Jonathan Flores

Ulises Rivas

Santiago Trigos

Rodrigo López

José Caicedo

Santiago López