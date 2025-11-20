Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Pachuca recibe a Pumas en el Estadio Hidalgo con el objetivo de seguir con posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores del Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Pachuca vs. Pumas por el Apertura 2025.
© Getty ImagesPachuca vs. Pumas por el Apertura 2025.

Pachuca y Pumas se preparan para un duelo decisivo del Play-In del Apertura 2025, donde ambos buscan mantenerse con vida en su camino hacia la Liguilla, después de una temporada en la que los resultados que tuvieron fueron irregulares.

Publicidad

El partido se disputará este viernes desde las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Hidalgo, escenario donde los Tuzos intentarán imponerse con el apoyo de su afición. Para Pumas, el reto es encontrar su mejor versión después de la crisis futbolística que pasaron.

La presión se siente fuerte para ambos, ya que el margen de error es mínimo: el que pierde queda afuera. Pachuca llega decidido a dar un golpe de autoridad, mientras que los Universitarios confían en poder conseguir un resultado importante fuera de casa.

Alineación de Pachuca para recibir a Pumas

  • Carlos Moreno
  • Brian García
  • Sergio Barreto
  • Eduardo Bauerman
  • Jorge Berlanga
  • Alan Bautista
  • Pedro Peraza
  • Luis Quiñones
  • Víctor Guzmán
  • Robert Kenedy
  • Enner Valencia
Publicidad

Alineación de Pumas UNAM para visitar a Pachuca

  • Pablo Lara
  • Bennevendo
  • Pablo Monroy
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Jonathan Flores
  • Ulises Rivas
  • Santiago Trigos
  • Rodrigo López
  • José Caicedo
  • Santiago López
¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

ver también

¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025
Liga MX

Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Pachuca vs. Pumas: cuándo y dónde ver el partido del Play-in del Apertura 2025
Liga MX

Pachuca vs. Pumas: cuándo y dónde ver el partido del Play-in del Apertura 2025

Misterio revelado: los dos posibles destinos de James Rodríguez, según César Merlo
Liga MX

Misterio revelado: los dos posibles destinos de James Rodríguez, según César Merlo

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo