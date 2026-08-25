Atlas despide a Gustavo Ferrareis

El pasado sábado Atlas disputó la Jornada 5 con un duelo ante Cruz Azul, aunque tuvo unos minutos, Gustavo Ferrareis pudo disputar este juego en lo que sería su partido de despedida. Y es que este martes, el conjunto rojinegro lanzó un comunicado sobre su salida.

Publicidad

Adiós a Gustavo Ferrareis

El cuadro de Hernán Crespo pierde a este elemento y la institución se encargó de dejar unas palabras respecto a su salida y es que ya se había mencionado desde hace unos días el interés del Santos de Brasil por llevarse al jugador que hoy emprende su viaje.

“¡Fiel! Hoy te compartimos que Gustavo Ferrareis culmina su etapa con nuestra institución. Desde su llegada en mayo de 2025, el defensor brasileño vistió nuestros colores durante los torneos Apertura 2025, Clausura 2026 y Apertura 2026, además de representar a La Academia en las ediciones 2025 y 2026 de la Leagues Cup.” Comunicado Atlas

Destacaron un poco de lo que el futbolista pudo lograr portando la camiseta de “Los Zorros” y todo lo que dejó en el equipo que lo despide. De esta manera, le desearon todo el éxito que se viene en sus próximos proyectos con rumbo a su nuevo camino.

Publicidad

“A lo largo de su paso por los Zorros, Gustavo aportó experiencia, intensidad y personalidad dentro del terreno de juego, poniendo su calidad y trayectoria al servicio del equipo. Entre los momentos más destacados de su estancia con La Furia, se encuentra su convocatoria al Juego de las Estrellas Liga MX vs. MLS, reconocimiento que reflejó su nivel y constancia en el futbol mexicano.” Comunicado Atlas

En síntesis