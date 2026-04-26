La falla de la Liga MX que André Jardine confirma

Este sábado se llevaron a cabo la mayoría de los duelos importantes que definirían a los equipos que entrarían a Liguilla en la Liga MX, América, Atlas, León y Tijuana estaban en la pelea por el lugar, por lo que los diferentes partidos de cada uno podrían impactar en el resultado del otro. El tema es que a las 19:00 horas se jugaron dos de ellos y el tercero a las 21:00 horas.

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En algunas ligas los partidos que impactan directamente con el resultado de los clasificados se juegan al mismo tiempo, para evitar alguna polémica o situación en el siguiente enfrentamiento. Simplemente el Pumas jugó antes que Chivas, por lo que para encontrar a un líder del torneo se tenían que esperar a saber qué pasaba en el duelo de Guadalajara.

Tomando esto en cuenta, muchos puntualizaron que estos enfrentamientos por esa razón se deben disputar en el mismo horario, así no habría ninguna situación que pueda influir como sucedió ayer en el América vs Atlas, que era el partido que definiría si Xolos o los “Zorros” serían el equipo que quedaría en el octavo lugar de la tabla.

¿Por qué afectó el horario?

Y es que hay que recordar que en los últimos minutos los rojinegros vencieron al América, por lo que en la conferencia de prensa, André Jardine confirmó que el equipo bajó un poco las revoluciones porque habían visto el resultado de Tijuana, el cual los ayudó a que estuvieran en la Liguilla, por lo cual ya no salieron con la misma intensidad.

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“El equipo a partir del partido de Tijuana con Chivas de alguna forma se relajó un poco sabiendo que ya estábamos, fue un mixto de sensaciones allá en el inicio del partido de intentar movilizarlos, de hacerlos jugar de la forma más seria posible, pero lo mental de equipo se fue muy rápido en el partido”, es por ello que hasta incluso salieron tarde de los vestidores para empezar el juego.

En síntesis