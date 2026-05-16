La Máquina Cementera será parte de la definición del torneo de la Primera División de México tras eliminar al Rebaño Sagrado.

Por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-1 en condición de visitante a Chivas en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara este sábado 16 de mayo y avanzó a la Final tras imponerse en el resultado global por 4-3.

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Tras el 2-2 en la Ida jugado en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ahora ambos equipos buscaron ganar. Con anotaciones de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino, la Máquina Cementera jugará la Final tras dos años ausente. Omar Govea había marcado el empate parcial para el dueño de casa.

Ahora, el equipo a cargo de Joel Huiqui aguarda por el rival, que saldrá entre Pumas UNAM y Pachuca este domingo. La ventaja la tienen los Tuzos tras ganar 1-0 de local en el Estadio Hidalgo, por lo que la diferencia es mínima y no está claro cuál será su contrincante en la definición.

Para los que no están viendo el partido…



LA MÁQUINA ESTÁ EN LA FINAL DEL FUTBOL MEXICANO 🚂 pic.twitter.com/g017P0GbQ1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2026

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Pese a ello, será muy importante quien pase porque cambiará dónde jugará la serie. Si pasan los de Esteban Solari, la Ida será en el Estadio Hidalgo y la Vuelta en, a falta de confirmación, en el Estadio Cuauhtémoc. Si pasan los Universitarios, la Ida será en Puebla y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Por otro lado, cabe recorda que el primer partido será el próximo jueves 21 de mayo, mientras que el último partido del torneo será el domingo 24 del mismo mes, donde se conocerá al nuevo campeón ya que Toluca el campeón defensor quedó en el camino.

¿Cuál fue la última Final de la Liga MX que jugó Cruz Azul?

La última vez que Cruz Azul estuvo en la serie decisiva de la Primera División de México fue durante el Clausura 2024, hace exactamente dos años, cuando cayó ante América. En aquella oportunidad, primero igualó 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes y luego cayó 1-0 en el Estadio Azteca.

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En síntesis