América sufrió una derrota inesperada este sábado al perder por 1-0 con Atlas tras un gol recibido en los últimos minutos del partido. Debido a esta caída, ahora el equipo de André Jardine tendrá que enfrentar a Pumas, el superlíder, en la Liguilla de la Liga MX.

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En la primera mitad, y cuando el juego estaba 0-0, el club azulcrema tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador contra Atlas a través de un penal. No obstante, Raphael Veiga falló la pena máxima en el minuto 26. El error del brasileño terminó costándole caro al América.

La palabra de André Jardine

Por este motivo, André Jardine fue crítico pero a la vez comprensible con el fallo de Raphael Veiga: “Ya hablamos en el vestidor. Es un buen pegador de penaltis, tiene un récord de tantos penales consecutivos, pateó penaltis en Libertadores, finales y semifinales. Brian (Rodríguez) le cedió para darle más confianza, para ver si agarraba mejores vibras“.

“Tiene que ser fuerte. Va a recibir críticas, sabiendo dónde está parado. En Palmeiras es igual, la forma de la afición y de cobrarle todo a los jugadores estaremos para cobrarle. Debió pegarle de forma distinta”, continuó el técnico brasileño en conferencia de prensa.

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¡VEIGA FALLA DESDE LOS ONCE PASOS! ¡CAMILO VARGAS ATAJA EL TIRO! 😱❌



¡América se quedó con las ganas de gritar el gol! pic.twitter.com/ThkLh3DQTK — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 26, 2026

“Hasta los más experimentados deben de estar abiertos a aprender. Aprendió una fuerte lección y esta fue la última oportunidad que tenemos de cometer errores porque a partir del próximo partido difícilmente avanzaremos con un error como el de hoy”, concluyó André Jardine sobre Raphael Veiga y la Liguilla.

América podría haber terminado 6° en la tabla si le ganaba a Atlas, pero perdió y cayó al último puesto. Es por eso que el club azulcrema ahora jugará dos ediciones del Clásico Capitalino frente a Pumas por un lugar en la semifinal del Clausura 2026.

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En síntesis