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André Jardine cuestionó a Raphael Veiga tras el penal fallado y la derrota de América: “Aprendió una lección”

América perdió con Atlas este sábado y ahora tendrá que jugar frente a Pumas en los cuartos de final de la Liguilla.

André Jardine habló del penal fallado por Raphael Veiga
© Getty ImagesAndré Jardine habló del penal fallado por Raphael Veiga

América sufrió una derrota inesperada este sábado al perder por 1-0 con Atlas tras un gol recibido en los últimos minutos del partido. Debido a esta caída, ahora el equipo de André Jardine tendrá que enfrentar a Pumas, el superlíder, en la Liguilla de la Liga MX.

En la primera mitad, y cuando el juego estaba 0-0, el club azulcrema tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador contra Atlas a través de un penal. No obstante, Raphael Veiga falló la pena máxima en el minuto 26. El error del brasileño terminó costándole caro al América.

La palabra de André Jardine

Por este motivo, André Jardine fue crítico pero a la vez comprensible con el fallo de Raphael Veiga: “Ya hablamos en el vestidor. Es un buen pegador de penaltis, tiene un récord de tantos penales consecutivos, pateó penaltis en Libertadores, finales y semifinales. Brian (Rodríguez) le cedió para darle más confianza, para ver si agarraba mejores vibras“.

Tiene que ser fuerte. Va a recibir críticas, sabiendo dónde está parado. En Palmeiras es igual, la forma de la afición y de cobrarle todo a los jugadores estaremos para cobrarle. Debió pegarle de forma distinta”, continuó el técnico brasileño en conferencia de prensa.

“Hasta los más experimentados deben de estar abiertos a aprender. Aprendió una fuerte lección y esta fue la última oportunidad que tenemos de cometer errores porque a partir del próximo partido difícilmente avanzaremos con un error como el de hoy”, concluyó André Jardine sobre Raphael Veiga y la Liguilla.

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América podría haber terminado 6° en la tabla si le ganaba a Atlas, pero perdió y cayó al último puesto. Es por eso que el club azulcrema ahora jugará dos ediciones del Clásico Capitalino frente a Pumas por un lugar en la semifinal del Clausura 2026.

En síntesis

  • Raphael Veiga falló un penal clave para el América en el minuto 26 inicial.
  • André Jardine criticó a Raphael Veiga tras su fallo.
  • América enfrentará a Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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