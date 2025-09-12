Este viernes 12 de septiembre se reanuda el Apertura 2025 después de lo que fue la Fecha FIFA. Uno de los partidos de hoy tiene como protagonistas a Mazatlán y a Pumas UNAM, equipos que se enfrentarán a partir de las 21:00hs (CDMX) en el Estadio El Encanto.

Ambos clubes están lejos de los primeros puestos, aunque el conjunto de Efraín Juárez se encuentra en un mejor momento y Pumas viene de vencer por 1-0 a Club Puebla. Por su parte, Mazatlán cayó por 1-0 con FC Juárez y acumula cinco partidos sin ganar en la Liga MX.

El pronóstico de la IA

En la previa al duelo por el Apertura 2025, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé una predicción del partido tanto en el desarrollo del mismo como un resultado final. Según la IA, Pumas le ganará a Mazatlán por 1-0.

“El partido se desarrollará de forma muy cerrada y táctica, con una lucha intensa en el mediocampo. Mazatlán, jugando en casa, intentará presionar en los primeros minutos para aprovechar la localía y su necesidad de puntos, ya que ha tenido un inicio de torneo complicado. Sin embargo, su inconsistencia ofensiva y la presión por conseguir su primera victoria histórica contra Pumas serán un factor en contra“, indicó ‘Gemini’.

Pumas le ganó 1-0 a Mazatlán en el último enfrentamiento (Getty Images)

Por su parte, la IA de Google manifestó que el gol de Pumas llegará en la segunda mitad. “El gol de la diferencia llegará en la segunda mitad, después del minuto 60. La anotación será el resultado de una jugada colectiva que pondrá a la defensa de Mazatlán en aprietos, y la definición será certera. Pumas se replegará ligeramente después de anotar, dedicándose a proteger su ventaja y a controlar el balón para evitar sorpresas”.

De acuerdo a la IA, el único gol del partido lo hará Guillermo Martínez, el ‘9’ titular del equipo de Efraín Juárez. En caso de concretarse este resultado, Pumas conseguiría su segunda victoria consecutiva en la Liga MX y le daría confianza de cara a la segunda parte de la fase regular, mientras que a Mazatlán lo hundiría aún más.