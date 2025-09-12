Es tendencia:
Pumas UNAM

Horas decisivas: el motivo que podría frenar el fichaje de Chimy Ávila por Pumas UNAM

Pumas negocia por Chimy Ávila para ficharlo en el último día, pero un detalle está pausando las negociaciones.

Chimy Ávila es el objetivo de Pumas
© Getty ImagesChimy Ávila es el objetivo de Pumas

Pumas UNAM buscó durante todo el mercado un delantero de jerarquía que pueda competir con Guillermo Martínez. Después de muchos nombres que surgieron, el club llegó al último día de la ventana de traspasos sin ese ‘9’ y trabaja a contrarreloj para conseguirlo.

El futbolista por el que negocia es Chimy Ávila, actual delantero del Betis. Pumas se había interesado en Anthony Martial, pero Rayados le ganó en las negociaciones y se quedó con el jugador francés. Por lo tanto, la directiva enfocó toda su atención en el argentino del equipo español.

En la noche del jueves salió a la luz la información de que Pumas se encontraba en negociaciones por Chimy Ávila, ofreciendo un préstamo por un año y con una opción de compra que puede transformarse en obligatoria en caso de que se cumplan ciertos requisitos.

La complicación en las negociaciones

Sin embargo, este viernes informaron Matteo Moretto y Fran Campos Vázquez, periodistas europeos, que la principal dificultad en la negociación es que Pumas todavía no llegó a un arreglo contractual con Chimy Ávila.

La última información de Matteo Moretto (X)

Están negociando sobre los detalles del contrato y depende de esto“, explicó Matteo Moretto ante la consulta de un aficionado acerca de cómo se están desarrollando las pláticas. El acuerdo entre Pumas y Betis existe y las complicaciones se encuentran con el futbolista en sí.

Sería un golpe duro para Efraín Juárez y Pumas terminar el mercado sin la llegada del ‘9’ que tanto buscaron. Este viernes finaliza el mismo y las próximas horas serán claves para ver si se llega a un acuerdo con Chimy Ávila o si la directiva buscará urgentemente otra alternativa.

