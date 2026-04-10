Este fin de semana se disputa la Jornada 14 del Clausura 2026. El gran partido de la fecha es el que enfrenta a América y Cruz Azul, en lo que será una nueva edición del Clásico Joven a partir de las 21:05hs (CDMX).

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Este encuentro además tiene el aliciente de que el Estadio Azteca volverá a albergar un partido de la Liga MX. Se espera que el Coloso de Santa Úrsula esté colmado de público y, en la previa al Clásico Joven, le indicamos a la Inteligencia Artificial que nos dé su predicción del juego.

La predicción de la Inteligencia Artificial

‘Gemini’, la IA de Google, primero menciona que el América está necesitado de ganar para no quedar alejado en la tabla después de la derrota con Pumas y el empate con Santos Laguna. Por su lado, Cruz Azul está mejor ubicado y su lugar en la Liguilla está prácticamente confirmado.

Después de un análisis de lo que podría suceder en el desarrollo, la Inteligencia Artificial predijo que América y Cruz Azul empatarán 2-2 en el Estadio Azteca. ‘Gemini’ remarca que el duelo terminará así por el desgaste físico que vienen atravesando ambos por disputar la Liga MX y la Concachampions.

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Cruz Azul le ganó 2-1 a América en el último Clásico Joven (Getty Images)

“Al jugar ambos a mitad de semana en el torneo internacional, la balanza física se nivela y será una ‘guerra de banquillos’. El equipo que mejor gestione las rotaciones y tenga los revulsivos más efectivos será el que marque la diferencia. Las piernas pesarán de ambos lados a partir del minuto 60″, detalló ‘Gemini’.

Según la IA de Google, los goles de Cruz Azuz los harán Charly Rodríguez y Gabriel Fernández, mientras que las anotaciones del equipo de André Jardine estarían a cargo de Raphael Veiga y de Brian Rodríguez.

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Los últimos duelos recientes del Clásico Joven han favorecido a La Máquina, ya que el club cementero ha ganado tres de los últimos cinco partidos. Cruz Azul viene de derrotar por 2-1 al América en octubre de 2025 por la Jornada 13 del Apertura 2025.

En síntesis