¿Por qué Chivas vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

El partido de la Jornada 12 de la Liga MX no se transmitirá por televisión abierta en México y podrá verse exclusivamente por Amazon Prime Video.

Chivas de Guadalajara se mide ante los Tigres de la UANL este sábado por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio AKRON.

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El Rebaño Sagrado llega con la encomienda de hacerse fuerte en Zapopan ante su público para mantenerse en la disputa por un billete directo a la Liguilla. Del otro lado, la escuadra universitaria saltará al campo en busca de una victoria que le permita consolidar su posición en la zona alta de la clasificación.

¿Por qué el partido no se emite en señal abierta?

Para la afición rojiblanca y felina que busque seguir el compromiso por televisión tradicional (Canal 5, Azteca 7 o Las Estrellas), el partido no estará disponible en televisión abierta.

Esta situación responde al acuerdo de exclusividad de derechos de transmisión que el Club Deportivo Guadalajara mantiene de forma directa con plataformas digitales para sus cotejos como local en el Estadio AKRON. Por ello, las acciones se emitirán de forma exclusiva a través de servicios de streaming bajo suscripción.

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Opciones para seguir el choque en directo

Los seguidores en territorio nacional que deseen ver el minuto a minuto entre tapatios y regiomontanos podrán conectarse a las siguientes alternativas autorizadas:

Streaming Online: Amazon Prime Video (exclusivo para México) y Chivas TV (resto del mundo).

El panorama de ambos planteles

El cuadro dirigido por el cuerpo técnico rojiblanco encara este duelo con la meta de corregir el rumbo y sumar tres unidades clave para escalar en la tabla general. Aprovechar el empuje en casa resultará decisivo ante un rival directo en la lucha por los puestos estelares.

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En la acera opuesta, Tigres UANL desembarca en suelo tapatío con la firme intención de mantener la solidez en sus líneas y dar un golpe de autoridad en calidad de visitante. Los universitarios saldrán a proponer un juego dinámico para amarrar la victoria y afianzarse de cara a la recta final del campeonato.

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