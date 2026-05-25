Una cámara de televisión captó a Efraín Juárez justo después del gol agónico de Cruz Azul en la final del Clausura 2026. La reacción del entrenador de Pumas UNAM rápidamente se viralizó

Pumas UNAM no pudo cumplir con el gran objetivo que tenía en esta temporada del futbol mexicano. Después de terminar como superlíder y mostrar un muy buen nivel durante gran parte del torneo, el equipo universitario terminó perdiendo la final ante Cruz Azul y se quedó otra vez con las manos vacías.

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Los auriazules habían comenzado ganando el partido en el Estadio Olímpico Universitario gracias a un golazo de Robert Morales, que ilusionó a toda la afición con cortar finalmente la mala racha. Sin embargo, en el segundo tiempo La Máquina reaccionó, fue superior y logró dar vuelta el encuentro para quedarse con la victoria por 2-1.

El gol que definió el campeonato lo marcó el argentino Carlos Rotondi sobre el final del partido. La anotación desató la locura de los aficionados celestes presentes en el estadio y terminó dándole a Cruz Azul su décimo título de Liga MX.

Después del encuentro comenzó a viralizarse un video de la reacción de Efraín Juárez justo en el momento del gol definitivo. Una cámara de televisión enfocó al entrenador de Pumas mientras descargaba toda su frustración con su auxiliar.

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“Vale verg* wey, se lo regalaron wey, se acabó, se lo regalaron estos cabr*nes”, fue lo que se alcanzó a escuchar en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales tras la final del Clausura 2026.

😳🇲🇽 Una cámara de TV enfocó a Efraín Juárez, DT de Pumas, justo al momento del gol agónico de Cruz Azul en la Final de la Liga MX:



“VALE VERGA WEY, SE LO REGALARON WEY, SE ACABÓ, SE LO REGALARON ESTOS CABRONES”. 😅 pic.twitter.com/kRMtZ9rEeN https://t.co/KfSiFkN9Hk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

Pumas UNAM ya lleva 15 años sin ser campeón

Con esta derrota, Pumas todavía no pudo romper la sequía de 15 años sin títulos de Liga MX. La última vez que el conjunto universitario salió campeón fue en el Clausura 2011. Esta vez tenían todo para conseguirlo pero Cruz Azul evitó que puedan quedarse con el trofeo.

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