Pumas UNAM y Tigres UANL dividieron puntos al empatar 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 9 del Apertura 2025. Los capitalinos lograron abrir el marcador por intermedio de José Juan Macías, quien tras el encuentro brindó una entrevista en la cual externó las dificultades que le tocaron vivir antes de su llegada al conjunto universitario en el reciente mercado de fichajes de verano.

El delantero de 25 años se vio obligado a luchar contra una serie de lesiones que pusieron en duda su futuro como futbolista profesional. Habiendo rescindido su contrato con Santos Laguna a principios de este 2025, se marchó a Real Valladolid, club en el cual estuvo a prueba durante algunas semanas sin éxito. No obstante, llamó la atención de Efraín Juárez quien confió en él para integrarlo a las filas auriazules.

“Creo que han sido años difíciles para mí, han sido años que me pusieron a prueba. Bueno, acá estoy de vuelta. Gracias a los que estuvieron conmigo, esto es simplemente gracias al equipo de trabajo. Todo es porque nos entendemos muy bien; gracias a mis compañeros”, señaló el surgido en Chivas en diálogo con TUDN. Además, sobre la igualdad ante Tigres, agregó: “Amargo sabor de boca, pero debemos prepararnos porque el martes se viene un partido difícil”.

La anotación ante el conjunto de Guido Pizarro significó el segundo gol consecutivo de José Juan Macías, quien ya había convertido para Pumas en la goleada por 4-1 ante Mazatlán en Sinaloa. Así, consiguió anotar en dos partidos seguidos por primera vez en cuatro años, algo que no conseguía desde su época como atacante de León.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM?

Al igual que el resto de los equipos de la Liga MX, Pumas UNAM volverá a contar con acción de entre semana por el Apertura 2025. Su próximo rival será FC Juárez, al cual visitará el martes 23 de septiembre a las 21:00 horas del centro de México por la décima jornada del campeonato.

El conjunto de Efraín Juárez se ubica en la séptima ubicación de la tabla de posiciones con 13 puntos, por lo que de momento se está clasificando al Play-In cuando todavía faltan ocho fechas para el final de la fase regular.