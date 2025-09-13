América y Chivas se volverán a enfrentar este sábado 13 de septiembre en una nueva edición, la N° 262, del Clásico Nacional. Los equipos más importantes del fútbol mexicano se medirán por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un juego que comenzará a partir de las 21:15 horas (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Se tratará de un duelo de actualidades opuestas. Mientras que las Águilas llegarán como uno de los dos invictos del torneo (junto con el líder Rayados) y en la segunda posición producto de cinco victorias y dos empates, el Rebaño se ubica en el 16° lugar con solo un triunfo, un empate y cuatro caídas.

Cabe destacar que el equipo de André Jardine viene de derrotar por 2-0 a Pachuca en el mencionado recinto capitalino, que estuvo exento de público, en su anterior partido por el Apertura. En tanto, los dirigidos por Diego Milito cayeron en el Estadio Akron ante Cruz Azul por 2-1.

Para este encuentro, América podría utilizar a sus habituales titulares ya que no cuenta con lesionados ni suspendidos. Incluso, hasta podría sumar a Henry Martín, quien no juega desde el pasado 9 de agosto, en la banca.

América podría utilizar a sus habituales titulares. (Getty Images)

Chivas también podría repetir el once que viene de jugar ante La Máquina. El conjunto tapatío no contará con Alan Mozo -suplente en el reciente partido- por la operación a la que se sometió tras su lesión de meniscos en el amistoso contra León. Tampoco estarán Alan Pulido ni Daniel Aguirre, aunque se destacan los regresos a la convocatoria de Richard Ledezma y José Castillo.

Milito contará con el regreso de Richard Ledezma y José Castillo. (Getty Images)

La probable alineación de América

Ángel Malagón

Israel Reyes

Igor Lichnovsky

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Erick Sánchez

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Allan Saint-Maximin

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

La probable alineación de Chivas

Raúl Rangel

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Miguel Gómez

Luis Romo

Érick Gutiérrez

Bryan González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

