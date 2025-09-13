Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de América vs. Chivas por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Las Águilas y el Rebaño se volverán a ver las caras en el partido más importante del futbol mexicano. Los titulares de ambos equipos.

Por Juan Ignacio Barbieri

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir de las 21:15 horas (CDMX).
© Getty ImagesEl encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir de las 21:15 horas (CDMX).

América y Chivas se volverán a enfrentar este sábado 13 de septiembre en una nueva edición, la N° 262, del Clásico Nacional. Los equipos más importantes del fútbol mexicano se medirán por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un juego que comenzará a partir de las 21:15 horas (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Allan Saint-Maximin envía advertencia directa a Chivas antes del Clásico Nacional con América

ver también

Allan Saint-Maximin envía advertencia directa a Chivas antes del Clásico Nacional con América

Se tratará de un duelo de actualidades opuestas. Mientras que las Águilas llegarán como uno de los dos invictos del torneo (junto con el líder Rayados) y en la segunda posición producto de cinco victorias y dos empates, el Rebaño se ubica en el 16° lugar con solo un triunfo, un empate y cuatro caídas.

Cabe destacar que el equipo de André Jardine viene de derrotar por 2-0 a Pachuca en el mencionado recinto capitalino, que estuvo exento de público, en su anterior partido por el Apertura. En tanto, los dirigidos por Diego Milito cayeron en el Estadio Akron ante Cruz Azul por 2-1.

Publicidad

Para este encuentro, América podría utilizar a sus habituales titulares ya que no cuenta con lesionados ni suspendidos. Incluso, hasta podría sumar a Henry Martín, quien no juega desde el pasado 9 de agosto, en la banca.

América podría utilizar a sus habituales titulares. (Getty Images)

América podría utilizar a sus habituales titulares. (Getty Images)

Chivas también podría repetir el once que viene de jugar ante La Máquina. El conjunto tapatío no contará con Alan Mozo -suplente en el reciente partido- por la operación a la que se sometió tras su lesión de meniscos en el amistoso contra León. Tampoco estarán Alan Pulido ni Daniel Aguirre, aunque se destacan los regresos a la convocatoria de Richard Ledezma y José Castillo.

Publicidad
Milito contará con el regreso de Richard Ledezma y José Castillo. (Getty Images)

Milito contará con el regreso de Richard Ledezma y José Castillo. (Getty Images)

La probable alineación de América

  • Ángel Malagón
  • Israel Reyes
  • Igor Lichnovsky
  • Sebastián Cáceres
  • Cristian Borja
  • Erick Sánchez
  • Álvaro Fidalgo
  • Alejandro Zendejas
  • Allan Saint-Maximin
  • Brian Rodríguez
  • Rodrigo Aguirre

La probable alineación de Chivas

  • Raúl Rangel
  • Diego Campillo
  • Gilberto Sepúlveda
  • Miguel Tapias
  • Miguel Gómez
  • Luis Romo
  • Érick Gutiérrez
  • Bryan González
  • Roberto Alvarado
  • Efraín Álvarez
  • Armando González
Publicidad
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
América y Chivas jugarán una nueva edición del Clásico Nacional fuera de México
Liga MX

América y Chivas jugarán una nueva edición del Clásico Nacional fuera de México

América puso a la venta los boletos para el Clásico Nacional ante Chivas
Liga MX

América puso a la venta los boletos para el Clásico Nacional ante Chivas

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025

¿Quién canta el himno en la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas?
Boxeo

¿Quién canta el himno en la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo