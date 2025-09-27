Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de Atlas vs. Necaxa por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Atlas y Necaxa se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Atlas y Necaxa se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesAtlas y Necaxa se enfrentan por la Liga MX

Cada vez faltan menos partidos para que finalice la etapa regular del Apertura 2025 y cada punto que se pueda sumar es clave. Atlas y Necaxa se enfrentan este sábado por un duelo importante para ambos, en un encuentro que inicia a las 17:00hs (CDMX).

Por el lado del equipo de Diego Cocca, Atlas viene de perder por 2-0 frente a Tigres en la jornada doble de la Liga MX y el entrenador bicampeón con los Rojinegros aún no pudo ganar desde su regreso. El DT argentino buscará hacerlo por primera vez este sábado como local ante un rival que también está en problemas.

¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

ver también

¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Con respecto a los Rayos, Necaxa fue derrotado por 3-1 ante Chivas el martes pasado. El conjunto dirigido por Fernando Gago solo ganó uno de los últimos ocho partidos que disputó de la Liga MX y, si quiere tener alguna esperanza de entrar al Play-In, debe sumar los 3 puntos este sábado.

Publicidad

La probable alineación de Atlas

  • Camilo Vargas
  • Gustavo Ferrareis
  • Gaddi Aguirre
  • Matheus Dória
  • Alan Mora
  • Rivaldo Lozano
  • Diego González
  • Aldo Rocha
  • Víctor Ríos
  • Gustavo Del Prete
  • Matías Cóccaro

La probable alineación de Necaxa

  • Luis Unsain
  • Alexis Peña
  • Tomás Jacob
  • Emilio Martínez
  • Franco Rossano
  • Agustín Palavecino
  • Diego de Buen
  • Alejandro Andrade
  • Kevin Rosero
  • Ricardo Monreal
  • Diber Cambindo
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlas por la Jornada 10 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlas por la Jornada 10 del Apertura 2025

Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas
Liga MX

Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas

¿Qué carrera ganó Verstappen HOY sábado 27 de septiembre con Ferrari?
FÓRMULA 1

¿Qué carrera ganó Verstappen HOY sábado 27 de septiembre con Ferrari?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo