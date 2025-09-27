Las alineaciones de Atlas vs. Necaxa por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Cada vez faltan menos partidos para que finalice la etapa regular del Apertura 2025 y cada punto que se pueda sumar es clave. Atlas y Necaxa se enfrentan este sábado por un duelo importante para ambos, en un encuentro que inicia a las 17:00hs (CDMX).
Por el lado del equipo de Diego Cocca, Atlas viene de perder por 2-0 frente a Tigres en la jornada doble de la Liga MX y el entrenador bicampeón con los Rojinegros aún no pudo ganar desde su regreso. El DT argentino buscará hacerlo por primera vez este sábado como local ante un rival que también está en problemas.
Con respecto a los Rayos, Necaxa fue derrotado por 3-1 ante Chivas el martes pasado. El conjunto dirigido por Fernando Gago solo ganó uno de los últimos ocho partidos que disputó de la Liga MX y, si quiere tener alguna esperanza de entrar al Play-In, debe sumar los 3 puntos este sábado.
La probable alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Gaddi Aguirre
- Matheus Dória
- Alan Mora
- Rivaldo Lozano
- Diego González
- Aldo Rocha
- Víctor Ríos
- Gustavo Del Prete
- Matías Cóccaro
La probable alineación de Necaxa
- Luis Unsain
- Alexis Peña
- Tomás Jacob
- Emilio Martínez
- Franco Rossano
- Agustín Palavecino
- Diego de Buen
- Alejandro Andrade
- Kevin Rosero
- Ricardo Monreal
- Diber Cambindo