En el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas recibe a Necaxa en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para intentar salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

[Mira EN VIVO Atlas vs. Necaxa con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

ver también ¿Cuánto dinero le paga FIFA a los clubes de la Liga MX que aporten futbolistas a la Copa del Mundo 2026?

El conjunto dirigido por Diego Cocca viene de cosechar una dolorosa derrota en condición de visitante por 2-0 ante Tigres UANL. Con solo 7 unidades hasta el momento, los Zorros marchan 17°, apenas dos puntos por encima del sotanero del certamen, Puebla.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Fernando Gago tampoco tiene su mejor rendimiento ya que marcha en el 14° puesto con apenas 9 puntos. En la última fecha obtuvo una derrota tras perder por 3-1 ante Chivas en condición de visitante.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Atlas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

El juego entre Atlas vs. Necaxa por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 27 de septiembre a partir de las 17:00 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.

ver también ¿Atlante se hace de la plaza de un equipo de la Liga MX para volver a la Primera División de México?

¿Cómo ver Atlas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

El partido entre Atlas vs. Necaxa por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de ViX Premium, que se puede sintonizar a través de Amazon Prime Video.