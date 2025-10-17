Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Atlas por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este viernes 17 de octubre se reanuda la Liga MX luego de lo que fue la Fecha FIFA. Hoy se disputan tres partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a Atlético San Luis y a Atlas, en un encuentro que inicia a las 21:00hs y se lleva a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Con respecto al local, Atlético San Luis está en una racha negativa de tres derrotas consecutivas luego de perder con América, Pachuca y Mazatlán. El equipo de Guillermo Abascal se ubica 15° en el Apertura 2025 y necesita ganar para seguir con posibilidades de entrar al Play-In.

Por el lado de Atlas, los Rojinegros acumulan dos victorias consecutivas en la Liga MX después de derrotar a Necaxa y a FC Juárez. El conjunto de Diego Cocca está 11° en la clasificación, pero los Zorros tienen los mismos puntos que Pumas que es actualmente el último equipo en ingresar al Play-In.

La probable alineación de Atlético San Luis

Andrés Sánchez

Román Torres

Juan Ramírez

Eduardo Águila

Aldo Cruz

Rodrigo Dourado

Sebastien Salles-Lamonge

Yan Oliveira

Mateo Klimowicz

Luis Nájera

Joao Pedro

La probable alineación de Atlas