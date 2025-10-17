Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Atlas por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este viernes 17 de octubre se reanuda la Liga MX luego de lo que fue la Fecha FIFA. Hoy se disputan tres partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a Atlético San Luis y a Atlas, en un encuentro que inicia a las 21:00hs y se lleva a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.
Con respecto al local, Atlético San Luis está en una racha negativa de tres derrotas consecutivas luego de perder con América, Pachuca y Mazatlán. El equipo de Guillermo Abascal se ubica 15° en el Apertura 2025 y necesita ganar para seguir con posibilidades de entrar al Play-In.
Por el lado de Atlas, los Rojinegros acumulan dos victorias consecutivas en la Liga MX después de derrotar a Necaxa y a FC Juárez. El conjunto de Diego Cocca está 11° en la clasificación, pero los Zorros tienen los mismos puntos que Pumas que es actualmente el último equipo en ingresar al Play-In.
La probable alineación de Atlético San Luis
- Andrés Sánchez
- Román Torres
- Juan Ramírez
- Eduardo Águila
- Aldo Cruz
- Rodrigo Dourado
- Sebastien Salles-Lamonge
- Yan Oliveira
- Mateo Klimowicz
- Luis Nájera
- Joao Pedro
La probable alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Gaddi Aguirre
- Matheus Dória
- Adrián Mora
- Gustavo Ferrareis
- Paulo Ramírez
- Alonso Ramírez
- Sergio Hernández
- Diego González
- Mateo García
- Uros Durdevic