Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Atlas por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes en un partido clave. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan en la Liga MX
© Getty ImagesAtlético San Luis y Atlas se enfrentan en la Liga MX

Este viernes 17 de octubre se reanuda la Liga MX luego de lo que fue la Fecha FIFA. Hoy se disputan tres partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a Atlético San Luis y a Atlas, en un encuentro que inicia a las 21:00hs y se lleva a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Con respecto al local, Atlético San Luis está en una racha negativa de tres derrotas consecutivas luego de perder con América, Pachuca y Mazatlán. El equipo de Guillermo Abascal se ubica 15° en el Apertura 2025 y necesita ganar para seguir con posibilidades de entrar al Play-In.

Por el lado de Atlas, los Rojinegros acumulan dos victorias consecutivas en la Liga MX después de derrotar a Necaxa y a FC Juárez. El conjunto de Diego Cocca está 11° en la clasificación, pero los Zorros tienen los mismos puntos que Pumas que es actualmente el último equipo en ingresar al Play-In.

La probable alineación de Atlético San Luis

  • Andrés Sánchez
  • Román Torres
  • Juan Ramírez
  • Eduardo Águila
  • Aldo Cruz
  • Rodrigo Dourado
  • Sebastien Salles-Lamonge
  • Yan Oliveira
  • Mateo Klimowicz
  • Luis Nájera
  • Joao Pedro
La probable alineación de Atlas

  • Camilo Vargas
  • Gaddi Aguirre
  • Matheus Dória
  • Adrián Mora
  • Gustavo Ferrareis
  • Paulo Ramírez
  • Alonso Ramírez
  • Sergio Hernández
  • Diego González
  • Mateo García
  • Uros Durdevic
Patricio Hechem
