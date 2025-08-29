Este viernes 29 de agosto comienza la Jornada 7 del Apertura 2025. Uno de los partidos de hoy es el que tiene como protagonistas a Atlético de San Luis y a Toluca, en lo que es un juego entre dos equipos que se encuentran en realidades distintas. El encuentro inicia a las 19:00hs (CDMX).
Por el lado de Atlético de San Luis, el conjunto de Guillermo Abascal viene de perder por 3-2 ante Querétaro el viernes pasado. Los de San Luis Potosí están ubicados 10° en la tabla de posiciones, pero necesitan sumar para mantenerse al menos en posiciones de Play-In.
Con respecto al último campeón de la Liga MX, Toluca cayó por 1-0 frente a Cruz Azul el fin de semana pasado y los Diablos Rojos no ganan hace dos partidos en el Apertura 2025. Con una semana completa de descanso, el equipo de Antonio Mohamed buscará volver a la victoria.
La alineación confirmada de Atlético de San Luis
- Andrés Sánchez
- Román Torres
- Juan Ramírez
- Eduardo Águila
- Aldo Cruz
- Rodrigo Dourado
- Sebastien Salles-Lamonge
- Yan Oliveira
- Mateo Klimowicz
- Luis Nájera
- Joao Pedro
La alineación confirmada de Toluca
- Hugo González
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz
- Santiago Simón
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Nico Castro
- Alexis Vega
- Paulinho