Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones confirmadas de Atlético de San Luis vs. Toluca por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Conoce los titulares de ambos equipos para el partido de este viernes. Los dos vienen de perder y quieren recuperarse con una victoria.

Por Patricio Hechem

Atlético San Luis y Toluca se enfrentan por el Apertura 2025
© Getty ImagesAtlético San Luis y Toluca se enfrentan por el Apertura 2025

Este viernes 29 de agosto comienza la Jornada 7 del Apertura 2025. Uno de los partidos de hoy es el que tiene como protagonistas a Atlético de San Luis y a Toluca, en lo que es un juego entre dos equipos que se encuentran en realidades distintas. El encuentro inicia a las 19:00hs (CDMX).

Por el lado de Atlético de San Luis, el conjunto de Guillermo Abascal viene de perder por 3-2 ante Querétaro el viernes pasado. Los de San Luis Potosí están ubicados 10° en la tabla de posiciones, pero necesitan sumar para mantenerse al menos en posiciones de Play-In.

¡Bombazo! Directiva de Toluca anuncia la renovación de Antonio Mohamed hasta el 2026

ver también

¡Bombazo! Directiva de Toluca anuncia la renovación de Antonio Mohamed hasta el 2026

Con respecto al último campeón de la Liga MX, Toluca cayó por 1-0 frente a Cruz Azul el fin de semana pasado y los Diablos Rojos no ganan hace dos partidos en el Apertura 2025. Con una semana completa de descanso, el equipo de Antonio Mohamed buscará volver a la victoria.

Publicidad

La alineación confirmada de Atlético de San Luis

  • Andrés Sánchez
  • Román Torres
  • Juan Ramírez
  • Eduardo Águila
  • Aldo Cruz
  • Rodrigo Dourado
  • Sebastien Salles-Lamonge
  • Yan Oliveira
  • Mateo Klimowicz
  • Luis Nájera
  • Joao Pedro

La alineación confirmada de Toluca

  • Hugo González
  • Bruno Méndez
  • Federico Pereira
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruiz
  • Santiago Simón
  • Franco Romero
  • Jesús Angulo
  • Nico Castro
  • Alexis Vega
  • Paulinho
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Domènec Torrent no quedó conforme tras la victoria de Rayados
Rayados de Monterrey

Domènec Torrent no quedó conforme tras la victoria de Rayados

Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Rayados por la Liga MX
Liga MX

Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Rayados por la Liga MX

Atlético San Luis suma talento brasileño de cara al Apertura 2025
Liga MX

Atlético San Luis suma talento brasileño de cara al Apertura 2025

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Puebla vs. Rayados por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Puebla vs. Rayados por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo