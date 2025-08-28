En un momento donde algunos comenzaron a cuestionar la integridad y sustentabilidad a largo plazo del equipo campeón, Toluca le dio el respaldo que necesitaba a Antonio Mohamed, para disipar cualquier tipo de dudas, sospechas o interrogantes en torno al proyecto futbolístico que encabeza el DT argentino, que llegó para poner al club en lo más alto.

Ningún otro equipo mexicano ganó más titulos que Toluca en el 2025 (dos); sin embargo, los altibajos en los últimos rendimientos habían puesto la lupa más de cerca sobre el conjunto escarlata, señalado por no ser el del semestre pasado. Con algunas salidas, otras caras nuevas y un torneo que recién inicia, puede que no haya habido suficiente paciencia para los campeones luego de cortar la sequía de años.

En este contexto, Arturo Pérez, presidente de los ‘Diablos Rojos’, salió en televisión para el programa de David Faitelson en TUDN, donde sorpresivamente confirmó la renovación del ‘Turco’, algo de lo cual se venía conversando hace mucho tiempo pero sin conocerse novedades oficiales por parte del club. Ahora, Toluca lo da a conocer a través de su principal referente institucional.

Mohamed puso la firma y continuará en Toluca [Foto: Getty]

“Se renovó al ‘Turco’ Mohamed. Él está contento y nosotros también. Yo veo a Toni muy motivado con todo. Ha sido un factor fundamental en todo el proceso y se ha dado esa continuidad porque este proceso, pues bueno, viene de tiempo atrás, pero ha alcanzado su situación concreta de campeón en este momento, con todo el trabajo que realizó Toni y todo su equipo técnico”, ratificó el mandatario en la entrevista, donde aseguró que habrá entrenador para rato en el ‘Infierno’.

De este modo, transmitió tranquilidad a la afición, reiterando que se está trabajando igual de bien que en el primer semestre, y que los resultados irán acompañando a medida que el equipo se siga acomodando a los cambios. Lo que sí no cambia es la mentalidad: el objetivo es ganar el título en este Torneo Apertura y quedarse así con los dos campeonatos del año.

El nuevo vínculo del directo técnico argentino se extenderá hasta Diciembre 2026, y no tendrá una cláusula de salida en caso de que equipos del exterior -como lo fue Boca en su momento- intenten seducirlo para dejar Toluca. La intención es que, durante todo ese período, el ‘Turco’ se quede en la institución para seguir coronando en más competiciones.

Desde la llegada de Antonio Mohamed a Toluca, el equipo choricero ha levantado dos trofeos (el del Torneo Clausura y el Campeón de Campeones, ambos ante el América), además de cosechar 20 triunfos, 8 empates y apenas 5 derrotas, con un saldo del ¡68% de efectividad! Números excelentes de un proceso que atraviesa una meseta pero que sin dudas resurgirá pronto para volver a pelear arriba.