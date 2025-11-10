Este domingo se terminaron por definir todos los lugares de la Liguilla y del Play-In de la Liga MX después del partido entre Santos Laguna y Pachuca. Toluca quedó como superlíder y luego América, Cruz Azul, Rayados, Tigres y Chivas, entre otros, también participarán de la fiesta grande.

Por otro lado, uno de los equipos eliminados fue Atlético San Luis, que finalizó 15° en la tabla de la Liga MX con 15 puntos. El equipo de Guillermo Abascal perdió por 3-1 con Tigres en la última jornada y el entrenador generó polémica luego del encuentro.

Guillermo Abascal se quejó del arbitraje por una acción que protagonizó Juan Brunetta, en la que el argentino simuló una falta y en la que no fue amonestado. Si el futbolista de Tigres recibía una amarilla, el jugador se hubiese perdido la ida de los cuartos de final de la Liguilla.

“Creo que es la degradación del reglamento. Yo creo que depende de quién y de qué equipo es el que hay que darle una cosa u otra. Me parece una cosa demasiado vulgar, diría. El reglamento indica que la simulación es amarilla y no se sacó y ese jugador se habría perdido el primer partido de los cuartos de final”, comentó el técnico de Atlético San Luis.

“Los pequeños seguirán siendo pequeños y los grandes seguirán siendo grandes hasta que no haya una vara que equipare a todos en una competición“, concluyó Guillermo Abascal acerca de los arbitrajes que, según el español, tienen varas distintas dependiendo de los equipos.

¿Cómo se juega el Play-In?

Xolos (7°)vs. FC Juárez (8°) – el ganador clasifica directo a la Liguilla y el perdedor clasifica al “partido tres”.

(7°)vs. (8°) – el ganador clasifica directo a la Liguilla y el perdedor clasifica al “partido tres”. Pachuca (9°)vs. Pumas (10°) – el ganador clasifica al “partido tres” y el perdedor queda eliminado del torneo.

(9°)vs. (10°) – el ganador clasifica al “partido tres” y el perdedor queda eliminado del torneo. Xolos/Juárez (perdedor partido uno) vs. Pachuca/Pumas (ganador partido dos): el ganador clasifica a la Liguilla y el perdedor queda eliminado del torneo.

¿Cómo se juega la Liguilla?

Toluca (1°) vs. Xolos/Juárez/Pachuca/Pumas (ganador del “partido tres” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(1°) vs. (ganador del “partido tres” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. Tigres (2°) vs. Xolos/Juárez (ganador del “partido uno” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(2°) vs. (ganador del “partido uno” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(3°) vs. (6°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. América (4°) vs. Monterrey (5°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

