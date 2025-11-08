Tigres y Atlético San Luis se enfrentan este sábado 8 de noviembre por la última jornada del Apertura 2025. El partido, el cual se lleva a cabo en El Volcán desde las 17:00hs (CDMX), tiene dos significados opuestos considerando la actualidad de ambos equipos.

Por el lado de los Felinos, Tigres juega este partido con el objetivo de terminar lo más arriba posible en la tabla de la Liga MX. El club auriazul tiene posibilidades hasta de llegar al liderazgo, pero para eso deberá ganarle a Atlético San Luis y esperar otros resultados.

Con respecto a la visita, Atlético San Luis había iniciado la jornada aún con posibilidades de Play-In, pero estas se acabaron luego de la victoria de Querétaro de este viernes. Así que el conjunto de la Liga MX solo intentará cerrar el torneo de buena manera.

La probable alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Joaquim

Jesús Angulo

Jesús Garza

Juan Pablo Vigón

Diego Sánchez

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

La probable alineación de Atlético San Luis

Andrés Sánchez

Román Torres

Juan Ramírez

Eduardo Águila

Aldo Cruz

Rodrigo Dourado

Sebastien Salles-Lamonge

Yan Oliveira

Mateo Klimowicz

Luis Nájera

Joao Pedro