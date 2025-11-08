Es tendencia:
Las alineaciones de Tigres UANL vs. Atlético San Luis por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres y Atlético San Luis se enfrentan este sábado por la última jornada. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Tigres y Atlético San Luis se enfrentan por la Liga MX
Tigres y Atlético San Luis se enfrentan este sábado 8 de noviembre por la última jornada del Apertura 2025. El partido, el cual se lleva a cabo en El Volcán desde las 17:00hs (CDMX), tiene dos significados opuestos considerando la actualidad de ambos equipos.

Por el lado de los Felinos, Tigres juega este partido con el objetivo de terminar lo más arriba posible en la tabla de la Liga MX. El club auriazul tiene posibilidades hasta de llegar al liderazgo, pero para eso deberá ganarle a Atlético San Luis y esperar otros resultados.

Con respecto a la visita, Atlético San Luis había iniciado la jornada aún con posibilidades de Play-In, pero estas se acabaron luego de la victoria de Querétaro de este viernes. Así que el conjunto de la Liga MX solo intentará cerrar el torneo de buena manera.

La probable alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Javier Aquino
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Jesús Garza
  • Juan Pablo Vigón
  • Diego Sánchez
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Ángel Correa
  • André-Pierre Gignac
La probable alineación de Atlético San Luis

  • Andrés Sánchez
  • Román Torres
  • Juan Ramírez
  • Eduardo Águila
  • Aldo Cruz
  • Rodrigo Dourado
  • Sebastien Salles-Lamonge
  • Yan Oliveira
  • Mateo Klimowicz
  • Luis Nájera
  • Joao Pedro
patricio hechem
Patricio Hechem
