Las alineaciones de Cruz Azul vs. Rayados por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

Las alineaciones del partido entre Cruz Azul y Rayados en la pelea por el segundo lugar de la tabla.

Las alineaciones de Cruz Azul y Rayados por el Apertura 2025

Esta noche Cruz Azul se medirá ante Rayados con la idea de conseguir la victoria que les permita adueñarse del segundo lugar de la tabla general. La escuadra cementera tiene que conseguir los tres puntos para poder alejarse un poco de Monterrey en la pelea por los primeros puestos de la competencia y este partido es clave para ello.

Por su parte, Rayados tiene la idea de llevarse este triunfo fuera de casa para poder llegar al segundo o hasta el liderato general del Apertura 2025. En caso de que Toluca no consiga los tres puntos, el equipo regiomontano podría adueñarse de ese primer puesto, es por ello que ganarle a los celestes en su propia casa es ideal.

Aunque este partido no define del todo los lugares en los que puedan quedar, cabe mencionar que están muy cerca de cerrar el torneo en la parte alta y sobre todo tener una localía en la Liguilla, es por esto que la oportunidad de que sea en Ciudad Universitaria y en el Gigante de Acero será clave para enfrentar con todo este encuentro.

Alineación de Cruz Azul

  • Kevin Mier
  • Jorge Sánchez
  • Willer Ditta
  • Jesús Orozco
  • Erik Lira
  • Lorenzo Faravelli
  • Jeremy Márquez
  • Carlos Rodríguez
  • José Paradela
  • Carlos Rotondi
  • Gabriel Fernández
Alineación de Rayados

  • Luis Cárdenas
  • Ricardo Chávez
  • Gerardo Arteaga
  • Luis Reyes
  • John Medina
  • Sergio Ramos
  • Oliver Torres
  • Sergio Canales
  • Lucas Ocampos
  • Jorge Rodríguez
  • Germán Berterame

En síntesis

  • Cruz Azul debe conseguir la victoria si quiere quedarse en el segundo lugar de la tabla y rebasar al América.
  • Si Rayados gana sería líder del torneo a espera de lo que haga Toluca vs Pachuca.
  • Van Sergio Canales y Sergio Ramos como titulares del conjunto de Domenec Torrent.
