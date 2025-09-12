Luego de la Fecha FIFA este viernes 12 de septiembre se reanuda el Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan hoy es el que tiene como protagonistas a Mazatlán y Pumas UNAM, equipos que se enfrentan a partir de las 22:00hs (CDMX).

Por el lado del local, Mazatlán viene de perder 1-0 con FC Juárez en la jornada pasada y acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar en la Liga MX. Con respecto al rival, los Cañoneros nunca le ganaron a Pumas en su historia y buscarán romper este registro.

En relación a los Felinos, Pumas le ganó por 1-0 a Club Puebla antes de la Fecha FIFA y logró su segundo triunfo en el Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez está invicto hace cinco encuentros en la Liga MX y lo que le ha costado es sumar de a 3 puntos.

La probable alineación de Mazatlán

Daniel Gutiérrez

Jair Díaz

Facundo Almada

Bryan Colula

Lucas Merolla

Sebastián Fierro

Edgar Bárcenas

Jordan Sierra

Nicolás Benedetti

Omar Moreno

Fabio Gomes

La probable alineación de Pumas