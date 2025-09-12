Luego de la Fecha FIFA este viernes 12 de septiembre se reanuda el Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan hoy es el que tiene como protagonistas a Mazatlán y Pumas UNAM, equipos que se enfrentan a partir de las 22:00hs (CDMX).
Por el lado del local, Mazatlán viene de perder 1-0 con FC Juárez en la jornada pasada y acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar en la Liga MX. Con respecto al rival, los Cañoneros nunca le ganaron a Pumas en su historia y buscarán romper este registro.
En relación a los Felinos, Pumas le ganó por 1-0 a Club Puebla antes de la Fecha FIFA y logró su segundo triunfo en el Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez está invicto hace cinco encuentros en la Liga MX y lo que le ha costado es sumar de a 3 puntos.
La probable alineación de Mazatlán
- Daniel Gutiérrez
- Jair Díaz
- Facundo Almada
- Bryan Colula
- Lucas Merolla
- Sebastián Fierro
- Edgar Bárcenas
- Jordan Sierra
- Nicolás Benedetti
- Omar Moreno
- Fabio Gomes
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Álvaro Angulo
- José Caicedo
- Alan Medina
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Jorge Ruvalcaba
- Guillermo Martínez