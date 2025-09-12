Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Las alineaciones de Mazatlán vs. Pumas UNAM por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Mazatlán y Pumas se enfrentan este viernes por un duelo clave. Conoce los jugadores titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Mazatlán y Pumas se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesMazatlán y Pumas se enfrentan por la Liga MX

Luego de la Fecha FIFA este viernes 12 de septiembre se reanuda el Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan hoy es el que tiene como protagonistas a Mazatlán y Pumas UNAM, equipos que se enfrentan a partir de las 22:00hs (CDMX).

Por el lado del local, Mazatlán viene de perder 1-0 con FC Juárez en la jornada pasada y acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar en la Liga MX. Con respecto al rival, los Cañoneros nunca le ganaron a Pumas en su historia y buscarán romper este registro.

En relación a los Felinos, Pumas le ganó por 1-0 a Club Puebla antes de la Fecha FIFA y logró su segundo triunfo en el Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez está invicto hace cinco encuentros en la Liga MX y lo que le ha costado es sumar de a 3 puntos.

Publicidad

La probable alineación de Mazatlán

  • Daniel Gutiérrez
  • Jair Díaz
  • Facundo Almada
  • Bryan Colula
  • Lucas Merolla
  • Sebastián Fierro
  • Edgar Bárcenas
  • Jordan Sierra
  • Nicolás Benedetti
  • Omar Moreno
  • Fabio Gomes

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Álvaro Angulo
  • José Caicedo
  • Alan Medina
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Jorge Ruvalcaba
  • Guillermo Martínez
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La Inteligencia Artificial advirtió cómo saldrá Mazatlán vs. Pumas
Liga MX

La Inteligencia Artificial advirtió cómo saldrá Mazatlán vs. Pumas

La autocrítica de Guido Pizarro tras el empate de Tigres con Mazatlán
Club Tigres

La autocrítica de Guido Pizarro tras el empate de Tigres con Mazatlán

Las alineaciones de Mazatlán vs. Tigres UANL por la Jornada 6 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Mazatlán vs. Tigres UANL por la Jornada 6 del Apertura 2025

Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América
Liga MX

Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo