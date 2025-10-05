Es tendencia:
Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los universitarios reciben a el Rebaño Sagrado en un partido clave para que ambos puedan subir puestos en la tabla de posiciones.

Por Ramiro Canessa

Pumas vs. Chivas por la Liga MX.
© Getty ImagesPumas vs. Chivas por la Liga MX.

Este domingo a las 19:00 hs de la CDMX, Pumas UNAM recibe a Chivas de Guadalajara en el CU por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Será un partido clave para ambos equipos, que necesitan los puntos para seguir en la pelea por la clasificación.

El Rebaño Sagrado viene de conseguir un triunfo importante por 2-0 ante Puebla en la jornada anterior y se metieron en puestos de Play-In, algo que no peligra pese al resultado de hoy. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará mantener la racha y sumar unidades fuera de casa para seguir escalando posiciones.

Mientras tanto, los universitarios sufrieron una durísima derrota en el Clásico Capitalino ante América por 4-1, lo que generó dudas sobre el futuro de Efraín Juárez. La presión por mejorar los resultados aumenta y el equipo buscará reivindicarse ante su público en casa.

Ambos equipos están necesitados de puntos y, aunque seguirán en zona de Play-In más allá del resultado, saben que deben sumar de a tres pensando en lo que se viene.

Alineación de Chivas vs. Pumas UNAM

  • Raúl Rangel
  • Bryan González
  • Diego Campillo
  • José Castillo
  • Omar Govea
  • Efraín Álvarez
  • Fernando González
  • Luis Romo
  • Richard Ledezma
  • Santiago Sandoval
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas UNAM vs. Chivas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Álvaro Angulo
  • Jorge Ruvalcaba
  • José Caicedo
  • Alan Medina
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • José Juan Macías
  • DT: Luis Pérez (reemplaza a Efraín Juárez, expulsado)
ramiro canessa
Ramiro Canessa
