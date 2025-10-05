Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo a las 19:00 hs de la CDMX, Pumas UNAM recibe a Chivas de Guadalajara en el CU por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Será un partido clave para ambos equipos, que necesitan los puntos para seguir en la pelea por la clasificación.

Publicidad

Publicidad

ver también En pleno Tigres vs Cruz Azul, La Máquina pierde a Gonzalo Piovi para el Clásico Joven vs el América

El Rebaño Sagrado viene de conseguir un triunfo importante por 2-0 ante Puebla en la jornada anterior y se metieron en puestos de Play-In, algo que no peligra pese al resultado de hoy. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará mantener la racha y sumar unidades fuera de casa para seguir escalando posiciones.

Mientras tanto, los universitarios sufrieron una durísima derrota en el Clásico Capitalino ante América por 4-1, lo que generó dudas sobre el futuro de Efraín Juárez. La presión por mejorar los resultados aumenta y el equipo buscará reivindicarse ante su público en casa.

Ambos equipos están necesitados de puntos y, aunque seguirán en zona de Play-In más allá del resultado, saben que deben sumar de a tres pensando en lo que se viene.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca y el empate de Cruz Azul

Alineación de Chivas vs. Pumas UNAM

Raúl Rangel

Bryan González

Diego Campillo

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Fernando González

Luis Romo

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas UNAM vs. Chivas