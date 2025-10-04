Esta noche Cruz Azul se midió ante Tigres en el partido correspondiente de la Jornada 12 del Apertura 2025. La escuadra de Nicolás Larcamón logró empatar en el marcador y por lo menos sumar un punto. Sin embargo, perdió a uno de sus jugadores importantes para el siguiente partido, Gonzalo Piovi. El gran problema es que el próximo rival es precisamente el Club América en una edición más del Clásico Joven.

¿Por qué Piovi se pierde el Clásico Joven?

Era el minuto 57 del partido, cuando Piovi cometió una falta para evitar que el balón pasara y generara peligro en el área. Lamentablemente el silbante, decidió marcar la infracción y castigar con tarjeta amarilla. Esa amonestación hizo que el jugador acumulara su quinto cartón y con ello se perderá el siguiente partido por suspensión.

En la Jornada 4 cuando La Máquina se enfrentó a Atlético San Luis el zaguero consiguió su primera tarjeta; la segunda vino en el juego ante Toluca en la Fecha 6; la tercera en la J10 frente a Gallos Blancos de Querétaro: y la cuarta la semana pasada ante los Xolos de Tijuana.

América también podría perder a Zendejas

Los resultados ante el fuerte ataque que tiene América preocupa en La Noria, tomando en cuenta lo bien que están algunos de sus jugadores. Sin embargo, el equipo azulcrema también tiene un futbolista en esa situación, Alejandro Zendejas, que si hoy consigue amarilla se pierde el duelo. Aún así Larcamón tiene la oportunidad de buscar un elemento y tiene la Fecha FIFA para poder conseguirlo.

