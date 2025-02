Las alineaciones de Santos Laguna vs. Club Puebla por la Jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga MX

La jornada 5 de la Liga MX se está comenzando a cerrar de a poco y uno de los encuentros encargados de ponerle fin a un nuevo fin de semana de futbol a nivel nacional es el que va a enfrentar a Santos Laguna con Puebla, dos necesitados que tienen una interesante oportunidad de sumar de a tres y escapar a la parte baja de la clasificación.

Por el lado de Santos, quien será local, hay que decir que todavía no han conseguido la victoria y, aunque Fernando Ortiz ya ha presentado su renuncia al cargo de entrenador, se confía en su mano y en lo que viene, por lo que el Tano pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición.

En el caso de la Franja la situación no es muy distinta. Apenas dos unidades lo separan de las cero que suma Santos y se encuentra anteúltimo. Pablo Guede todavía no pudo darle su impronta al equipo, aunque no se resigna e insiste con su idea principal.

La probable alineación de Santos Laguna para recibir a Puebla por el Clausura 2025

Carlos Acevedo

Bruno Amione

Emmanuel Echeverría

Anderson Santamaría

José Abella

Ismael Govea

Javier Güémez

Francisco Villalba

Pedro Aquino

Stephano Carillo

Anthony Lozano



DT: Fernando Ortiz.

La posible alineación de Puebla para visitar a Santos Laguna por el Clausura 2025