Rayados logró dar un fuerte golpe en el último día del mercado de fichajes de verano al contratar al delantero francés Anthony Martial, ex Manchester United quien arribará al conjunto regiomontano desde el AEK griego. Esta noticia trascendió los muros albiazules y llegó hasta las puertas de su acérrimo rival, a tal punto que Guido Pizarro, DT de Tigres UANL, habló del tema en conferencia de prensa.

Mientras contestaba las preguntas de la prensa de cara al juego de este sábado 13 de septiembre frente a León en el Estadio Universitario, el timonel auriazul fue consultado por la incorporación del galo a La Pandilla. Sin evadir la respuesta, aseguró que se trata de un hecho positivo para la Liga MX toda vez que -según sus palabras- colaborará con el desarrollo de otros equipos.

“Bienvenidos sean, como digo siempre, creo que se han incorporado a la liga jugadores de mucha jerarquía”, manifestó Pizarro. Y agregó: “Invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, a seguir desarrollándose, a buscar la mejora individual de calidad en los jugadores que se vienen y a nivel de equipo también para suplir esa calidad individual que está llegando”.

Cabe destacar que tanto Tigres como Rayados se han acostumbrado a contar con futbolistas de pasado europeo en sus plantillas a lo largo de las últimas temporadas. Tal como marca TV Azteca, el conjunto universitario posee actualmente a nueve jugadores con trayectoria en el Viejo Continente, mientras que Rayados posee diez si se tiene en cuenta el fichaje de Anthony Martial.

Por el lado auriazul se encuentran Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Javier Aquino, Eugenio Pizzutto, Marcelo Flores, Uriel Antuna, André-Pierre Gignac y Ángel Correa. En tanto, en Monterrey figuran Santiago Mele, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Óliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Lucas Ocampos y Anthony Martial.

¿Cuándo se disputa el Clásico Regio por el Apertura 2025?

Como sucede en cada torneo, uno de los partidos más esperado por las aficiones de Tigres y Rayados es el Clásico Regio. En este Apertura 2025, ese duelo se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre en el Gigante de Acero por la 16a. y anteúltima fecha de la fase regular.