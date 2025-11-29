Se viene la vuelta de los Cuartos de Final entre Tigres y Xolos, ahora los de la UANL tendrán que recibir en casa a los de Tijuana y darle la vuelta al marcador que quedó 3-0 en el Estadio Caliente. En esta ocasión los locales quieren hacer pesar El Volcán y conseguir la remontada para llegar a las Semifinales del Apertura 2025.
Hay que recordar que hace un año, Xolos ya tuvo una oportunidad así, con un marcador también de 3-0 pero que se lo empató Cruz Azul y por la posición en la tabla, la escuadra celeste terminó clasificando. Es por ello que en esta ocasión los de la UANL apelan a que podrían conseguir un resultado así que les dé la oportunidad de llegar a Semifinales.
En esta ocasión, juegan como locales y es muy sabido que el Estadio Universitario sí pesa en este tipo de encuentros, sobre todo porque en la temporada regular les quitaron la oportunidad de sumar en su cancha, ante ello la idea es que pueden lograr lo que necesitan para poder llegar a la siguiente ronda del Apertura 2025.
Alineaciones de Xolos
- Antonio Rodríguez
- Jesús Gómez
- Jackson Porozo
- Unaí Bilbao
- Rafael Fernández
- Jesús Vega
- Iván Tona
- Ramiro Árciga
- Domingo Blanco
- Mourad El Ghezouani
- Gilberto Mora
Alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Diego Lainez
- Rómulo
- Fernando Gorriarán
- Jesús Garza
- Juan Brunetta
- Ángel Correa
- Nico Ibáñez
- André Pierre Gignac
En síntesis
- Tigres busca la remontada de un marcador global 3-0 en contra, recibido en el partido de Ida ante Xolos.
- El partido de vuelta de Cuartos de Final se jugará en el Estadio Universitario (El Volcán), buscando que pese la localía de la UANL.
- El equipo de Tigres alineará a Juan Brunetta y Ángel Correa en el ataque para buscar la clasificación a Semifinales.