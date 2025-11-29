Se viene la vuelta de los Cuartos de Final entre Tigres y Xolos, ahora los de la UANL tendrán que recibir en casa a los de Tijuana y darle la vuelta al marcador que quedó 3-0 en el Estadio Caliente. En esta ocasión los locales quieren hacer pesar El Volcán y conseguir la remontada para llegar a las Semifinales del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que hace un año, Xolos ya tuvo una oportunidad así, con un marcador también de 3-0 pero que se lo empató Cruz Azul y por la posición en la tabla, la escuadra celeste terminó clasificando. Es por ello que en esta ocasión los de la UANL apelan a que podrían conseguir un resultado así que les dé la oportunidad de llegar a Semifinales.

En esta ocasión, juegan como locales y es muy sabido que el Estadio Universitario sí pesa en este tipo de encuentros, sobre todo porque en la temporada regular les quitaron la oportunidad de sumar en su cancha, ante ello la idea es que pueden lograr lo que necesitan para poder llegar a la siguiente ronda del Apertura 2025.

Alineaciones de Xolos

Antonio Rodríguez

Jesús Gómez

Jackson Porozo

Unaí Bilbao

Rafael Fernández

Jesús Vega

Iván Tona

Ramiro Árciga

Domingo Blanco

Mourad El Ghezouani

Gilberto Mora

Publicidad

Publicidad

Alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Angulo

Marco Farfán

Diego Lainez

Rómulo

Fernando Gorriarán

Jesús Garza

Juan Brunetta

Ángel Correa

Nico Ibáñez

André Pierre Gignac

ver también ¿Cuántos goles necesita hacer Tigres para eliminar a Xolos y avanzar a la semifinal del Apertura 2025?

En síntesis