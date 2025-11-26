Este miércoles se juegan los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2025, el conjunto de Tigres visitará a Xolos en el Estadio Caliente en un horario inusual. Y es que ante las solicitudes de la Liga MX y aprovechando el horario que tienen en Tijuana se decidió que el encuentro se lleve a cabo a las 23:00 horas del centro de México.

Ante esto, el partido terminará el jueves 27 de noviembre a las 1:00 horas del centro de México. Este encuentro parece con condiciones favorables para los de casa, ya que han conseguido la mayoría de los puntos como locales, debido al pasto sintético al que los demás conjuntos no están condicionados, pero Tigres ya los ha vencido ahí.

La escuadra de la UANL ha dado sorpresas en este semestre, ya que se ha mostrado como el equipo más regular de la competencia. Incluso se le ha mencionado como el club que estaría peleando el campeonato en este certamen, es por ello que no puede perder esa buena racha que maneja y que los dejó en el segundo puesto del torneo.

Alineación de Xolos de Tijuana

Antonio Rodríguez

Kevin Castañeda

Jesús Vega

Unaí Bilbao

Rafael Fernández

Ramiro Árciga

Iván Tona

Jesús Gómez

Domingo Blanco

Gilberto Mora

Mourad El Ghezouani

Alineación de Tigres UANL

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Joaquim

Marco Farfán

Jesús Angulo

Fernando Gorriarán

Diego Sánchez

Marcelo Flores

Rómulo

Ángel Correa

André Pierre Gignac

