Las alineaciones de Xolos de Tijuana vs Tigres UANL por los cuartos de final de ida del Apertura 2025

Estos son los cuadros con los que saldrán ambos equipos en el duelo de esta noche entre Tigres y Xolos.

Por Marilyn Rebollo

Este miércoles se juegan los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2025, el conjunto de Tigres visitará a Xolos en el Estadio Caliente en un horario inusual. Y es que ante las solicitudes de la Liga MX y aprovechando el horario que tienen en Tijuana se decidió que el encuentro se lleve a cabo a las 23:00 horas del centro de México.

Ante esto, el partido terminará el jueves 27 de noviembre a las 1:00 horas del centro de México. Este encuentro parece con condiciones favorables para los de casa, ya que han conseguido la mayoría de los puntos como locales, debido al pasto sintético al que los demás conjuntos no están condicionados, pero Tigres ya los ha vencido ahí.

La escuadra de la UANL ha dado sorpresas en este semestre, ya que se ha mostrado como el equipo más regular de la competencia. Incluso se le ha mencionado como el club que estaría peleando el campeonato en este certamen, es por ello que no puede perder esa buena racha que maneja y que los dejó en el segundo puesto del torneo.

Alineación de Xolos de Tijuana

  • Antonio Rodríguez
  • Kevin Castañeda
  • Jesús Vega
  • Unaí Bilbao
  • Rafael Fernández
  • Ramiro Árciga
  • Iván Tona
  • Jesús Gómez
  • Domingo Blanco
  • Gilberto Mora
  • Mourad El Ghezouani
Alineación de Tigres UANL

  • Nahuel Guzmán
  • Javier Aquino
  • Joaquim
  • Marco Farfán
  • Jesús Angulo
  • Fernando Gorriarán
  • Diego Sánchez
  • Marcelo Flores
  • Rómulo
  • Ángel Correa
  • André Pierre Gignac
En síntesis

  1. El partido de Ida de Cuartos de Final Xolos vs Tigres se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas (Centro de México).
  2. El encuentro en el Estadio Caliente terminará el jueves 27 de noviembre a la 1:00 horas del centro del país.
  3. Tigres (2º puesto) busca mantener su racha como el equipo más regular del Apertura 2025.
Marilyn Rebollo
