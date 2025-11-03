¿Cuántos equipos pelean por el último boleto al Play-In?

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su fin y ya hay 9 equipos que aseguraron su pasaje a la siguiente instancia. Incluso, salvo milagro, están definidos los 6 equipos que jugarán directamente la Liguilla, salteándose el Play-In.

Precisamente, la última instancia, donde cuatro equipos serán parte de la misma, hay un boleto que aún queda libre. Juárez, Pachuca y Xolos ya estarán presentes allí, aunque sí podría variar el orden según los resultados del próximo fin de semana.

Pero hay un lugar, que será para el 10° clasificado, que aún está en disputa y recién en la última jornada se conocerá al privilegiado. Hasta 6 aspirantes hay pare ese cupo: Pumas UNAM con 18 unidades, Santos Laguna, Atlas y Querétaro, todos con 17. Con 16 unidades, también sueñan Atlético San Luis y Necaxa.

Los únicos que jugarán en la última jornada ya eliminados de todo son Mazatlán, León y Puebla. Aunque es sí, tanto los Cañoneros como la Franja necesitan los puntos para escaparle a la parte baja de la tabla de cociente para evitar la multa al final de la temporada.

Calendario de los equipos que buscan el último boleto al Play-In

Viernes 7 de noviembre

Juárez vs. Querétaro : 19:00 horas (CDM) en el Estadio Olímpico Benito Juárez

: 19:00 horas (CDM) en el Estadio Olímpico Benito Juárez Mazatlán vs. Necaxa : 21:00 horas (CDM) en el Estadio El Encanto

: 21:00 horas (CDM) en el Estadio El Encanto Xolos vs. Atlas: 21:00 (CDM) en el Estadio Caliente

Sábado 8 de noviembre

Tigres UANL vs. Atlético San Luis : 17:00 horas (CDM) en el Estadio Universitario

: 17:00 horas (CDM) en el Estadio Universitario Cruz Azul vs. Pumas UNAM: 21:05 horas (CDM) en el Estadio Olímpico Universitario

Domingo 9 de noviembre

Santos Laguna vs. Pachuca: 17:00 horas (CDM) en el Estadio Corona

En síntesis