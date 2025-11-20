Las alineaciones de Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

Por el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos y Juárez se miden este jueves 20 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. El que gane pasará a los Cuartos de Final de la Liguilla, mientras que el perdedor tendrá una última chance ante el ganador de Pachuca vs. Pumas UNAM.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una victoria clave en condición de local ante Atlas por 2-0, que le permitió de manera holgada clasificarse a esta instancia y no perder el 7° lugar. Con 24 unidades, quedó a 5 de ingresar directamente a la Liguilla.

Del lado del equipo dirigido por Martin Varini, arriban luego de obtener un tropezón inesperado tras perder de local por 2-1 en manos de Querétaro, perdiendo la posibilidad de quedar 7° y ser local en el Play-In. Con 23 puntos, quedó 8° en la Fase Regular.

La posible alineación confirmada de Xolos vs. Juárez

Antonio Rodríguez

Jesús Vega

Unai Bilbao

Jesús Gómez

Pablo Ortíz

Rafael Fernández

Domingo Blanco

Iván Tona

Ramiro Árciga

Kevin Castañeda

Mourad El Ghezouani.

DT: Sebastián Abreu

Publicidad

Publicidad

La posible alineación confirmada de Juárez vs. Xolos

Sebastián Jurado

Jesús Murillo

Alejandro Mayorga

Moisés Mosquera

Denzell García

Homer Martínez

Madson

José Rodríguez

Dieter Villalpando

Ricardo Oliveira

Oscar Estupiñán.

DT: Martín Varini