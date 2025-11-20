Las alineaciones de Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

Por el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos y Juárez se miden este jueves 20 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. El que gane pasará a los Cuartos de Final de la Liguilla, mientras que el perdedor tendrá una última chance ante el ganador de Pachuca vs. Pumas UNAM.
El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una victoria clave en condición de local ante Atlas por 2-0, que le permitió de manera holgada clasificarse a esta instancia y no perder el 7° lugar. Con 24 unidades, quedó a 5 de ingresar directamente a la Liguilla.
Del lado del equipo dirigido por Martin Varini, arriban luego de obtener un tropezón inesperado tras perder de local por 2-1 en manos de Querétaro, perdiendo la posibilidad de quedar 7° y ser local en el Play-In. Con 23 puntos, quedó 8° en la Fase Regular.
La posible alineación confirmada de Xolos vs. Juárez
- Antonio Rodríguez
- Jesús Vega
- Unai Bilbao
- Jesús Gómez
- Pablo Ortíz
- Rafael Fernández
- Domingo Blanco
- Iván Tona
- Ramiro Árciga
- Kevin Castañeda
- Mourad El Ghezouani.
- DT: Sebastián Abreu
La posible alineación confirmada de Juárez vs. Xolos
- Sebastián Jurado
- Jesús Murillo
- Alejandro Mayorga
- Moisés Mosquera
- Denzell García
- Homer Martínez
- Madson
- José Rodríguez
- Dieter Villalpando
- Ricardo Oliveira
- Oscar Estupiñán.
- DT: Martín Varini
