Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Las alineaciones de Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

La Jauría y los Bravos se miden por el primer partido de la Eliminatoria rumbo a la Liguilla de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Xolos y Juárez se miden por el Play-In del Apertura 2025
© Getty ImagesXolos y Juárez se miden por el Play-In del Apertura 2025

Por el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MXXolos Juárez se miden este jueves 20 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. El que gane pasará a los Cuartos de Final de la Liguilla, mientras que el perdedor tendrá una última chance ante el ganador de Pachuca vs. Pumas UNAM.

Publicidad

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de cosechar una victoria clave en condición de local ante Atlas por 2-0, que le permitió de manera holgada clasificarse a esta instancia y no perder el 7° lugar. Con 24 unidades, quedó a 5 de ingresar directamente a la Liguilla.

Del lado del equipo dirigido por Martin Varini, arriban luego de obtener un tropezón inesperado tras perder de local por 2-1 en manos de Querétaro, perdiendo la posibilidad de quedar 7° y ser local en el Play-In. Con 23 puntos, quedó 8° en la Fase Regular.

La posible alineación confirmada de Xolos vs. Juárez

  • Antonio Rodríguez
  • Jesús Vega
  • Unai Bilbao
  • Jesús Gómez
  • Pablo Ortíz
  • Rafael Fernández
  • Domingo Blanco
  • Iván Tona
  • Ramiro Árciga
  • Kevin Castañeda
  • Mourad El Ghezouani.
  • DT: Sebastián Abreu
Publicidad

La posible alineación confirmada de Juárez vs. Xolos

  • Sebastián Jurado
  • Jesús Murillo
  • Alejandro Mayorga
  • Moisés Mosquera
  • Denzell García
  • Homer Martínez
  • Madson
  • José Rodríguez
  • Dieter Villalpando
  • Ricardo Oliveira
  • Oscar Estupiñán.
  • DT: Martín Varini
¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

ver también

¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Qué pasa si Xolos pierde, empata o gana contra FC Juárez en el Play-in del Apertura 2025?
Liga MX

¿Qué pasa si Xolos pierde, empata o gana contra FC Juárez en el Play-in del Apertura 2025?

Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Juárez por el Play-In
Liga MX

Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Juárez por el Play-In

Los árbitros que estarán en el Play In del Apertura 2025
Liga MX

Los árbitros que estarán en el Play In del Apertura 2025

Pronósticos Pachuca vs Pumas: duelo clave por un lugar en la Liguilla
Apuestas

Pronósticos Pachuca vs Pumas: duelo clave por un lugar en la Liguilla

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo