¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025

Tras el cierre de la fecha FIFA, regresa la actividad en la Liga MX con el Play-In del Apertura 2025, una instancia que definirá a los últimos equipos que avanzarán a los cuartos de final. Este jueves se disputarán los encuentros decisivos, donde cada club buscará mantener con vida su sueño de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Uno de los partidos más atractivos será el Xolos de Tijuana vs. FC Juárez, que comenzará a las 21:00 horas (CDMX) en el Estadio Caliente. Tijuana tendrá la ventaja de jugar como local gracias a su séptimo lugar en la tabla general, un detalle que podría marcar diferencia en un duelo con tanto en juego.

Este formato del Play-In permite que los equipos mejor ubicados en la clasificación tengan un margen de seguridad, y ese es justamente el caso de Xolos y Juárez. A diferencia de otros cruces, ninguno de los dos quedará eliminado si pierde, ya que ambos finalizaron por encima de Pachuca y Pumas en la fase regular del torneo.

En caso de que alguno caiga en este partido, tendrá una última oportunidad para clasificar a la Liguilla enfrentando al ganador del encuentro entre Tuzos y Universitarios que también jugará en el día de hoy en el Estadio Hidalgo desde las 19:00 hs.

Xolos llega a este compromiso confiado en su condición de local y en la solidez que mostró durante buena parte del torneo. Sin embargo, en los últimos encuentros tuvieron resultados irregulares que no le permitieron entrar entre los seis mejores.

¿El encuentro va por televisión abierta?

Respecto a la transmisión, muchos aficionados se preguntan si el encuentro estará disponible en televisión abierta. La respuesta es no: el partido no será transmitido por TV abierta y solo podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de Caliente TV y FOX One, plataformas que cuentan con los derechos exclusivos en México.