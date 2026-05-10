Pumas y América empataron 3-3 en el partido de ida por los cuartos de final de la Liguilla. La serie se define este domingo en CU.

Pumas recibe este domingo en CU al América en lo que se espera que sea un partido apasionante. Ambos equipos se juegan la clasificación o la eliminación de la Liga MX en esta revancha y, dada la importancia del encuentro, la directiva auriazul ha tomado estrictas medidas de seguridad.

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Pumas informó a través de sus redes sociales que no permitirá el ingreso de grupo organizados de aficionados visitantes, es decir hinchas del América. La institución local tomó esta decisión para evitar posibles incidentes antes, durante o luego del Clásico Capitalino.

Asimismo, Pumas aseguró que habrá un monitoreo constante durante el juego para que posibles aficionados visitantes terminen organizándose. “Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio“.

El comunicado de Pumas (@PumasMX)

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“Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado”, agregó el club auriazul en su comunicado en la previa del Clásico Capitalino.

El último antecedente en CU

Pumas y América se enfrentaron en CU el pasado 21 de marzo por la Jornada 12 del Clausura 2026. Ese día el equipo de Efraín Juárez ganó 1-0 y no se registraron incidentes entre los locales y posibles aficionados visitantes y solo hubo algunas complicaciones en los accesos con la policía.

La polémica que sí se generó fue en el campo de juego, ya que Pumas ganó por un penal a favor en el minuto 90 y André Jardine se quejó de la decisión del árbitro alegando que fueron perjudicados en aquel Clásico Capitalino.

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En síntesis