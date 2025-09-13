En la previa de la jornada futbolera de este sábado 13 de septiembre, se palpitaba que se vendría por delante una serie de encuentros muy atractivos para no despegarse del televisor: y los partidos han estado a la altura de esas expectativas. A continuación, entérate cómo quedaron los juegos y las posiciones actualizadas del Torneo Apertura 2025.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

En el primer turno del día, Cruz Azul derrotó por 1-0 a Pachuca fuera de casa, gracias al tanto de Gabriel ‘Toro’ Fernández desde el punto penal. El compromiso, sin embargo, tuvo más de una emoción, ya que hubo tres expulsados: Luis Quiñones, Alonso Aceves y Jesús Orozco. ‘La Máquina’ se hizo fuerte a domicilio.

En la segunda franja horaria, Atlas y Santos Laguna igualaron 2-2 en un muy apasionante cruce vespertino. Jonathan Pérez había puesto en ventaja a la visita desde el vestidor, el local lo dio vuelta con goles de Matías Cóccaro y Diego González, y sobre el final puso el marcador en tablas Jesús Ocejo en tiempo adicional.

Al mismo tiempo, Tigres UANL y León empataron 0-0 en un compromiso más disputado que jugado, que perdió su esencia con la temprana expulsión de Juan José Purata en los ‘Felinos’ en el primer tiempo. El encuentro se deslució y no terminó siendo tan disfrutable desde el juego como se esperaba en un principio.

En el cierre de la agenda futbolera, Toluca venció por 3-1 a Puebla en condición de local, y se hizo fuerte en casa gracias a las conquistas de Federico Pereira, Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen (descontó Fernando Monárrez). Los ‘Diablos Rojos’, vigentes campeones del futbol mexicano, quieren ir por el bicampeonato.

Finalmente, en el encuentro que le puso fin al sábado, se dio la gran sorpresa del día: Chivas superó por 2-1 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes y se llevó un triunfazo sorprendente de CDMX. Roberto Alvarado y Armando González fueron los autores de los tantos del Clásico Nacional (descontó Alejandro Zendejas).

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 tras los juegos del sábado?

Al cabo de los compromisos de este sábado, el nuevo líder del campeonato es Cruz Azul. Con su triunfo en Puebla, ‘La Máquina’ escaló a lo más alto del certamen, tocó los 20 puntos y observa a todos desde la cima. Además, es el único invicto que tiene el Apertura. ¿Podrá Monterrey recuperar la punta mañana?

Cruz Azul celebra desde la cima del Apertura [Foto: Getty]

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se juegan este domingo en el Torneo Apertura 2025?

La programación de este domingo 14 de septiembre contempla tan sólo dos platos futbolísticos para los aficionados de la Liga MX: