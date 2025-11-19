Mientras André Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Domènec Torrent en Rayados

Falta muy poco para que arranque una nueva Liguilla del futbol mexicano y todo indica que será una de las más atractivas de los últimos tiempos. Los cruces prometen mucho y uno de los duelos que más expectativa genera es el América vs. Rayados de Monterrey en los cuartos de final. Será una serie cargada de presión, de jerarquía y de grandes figuras dentro del campo.

El partido de ida se disputará en el Gigante de Acero, donde Rayados buscará sacar ventaja frente a su gente. La vuelta está programada para finales de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América intentará hacer valer su localía para acceder a las semifinales.

Ambos clubes no solo destacan por la calidad de sus planteles, sino también por los entrenadores que los comandan. André Jardine, por el lado americanista, y Domènec Torrent, por parte de Rayados, se han convertido en dos técnicos extranjeros que han dado muchísimo de qué hablar en la Liga MX en los últimos meses.

Se podría decir que América llega un poco mejor porque quedó mejor posicionado en la tabla, pero la fase regular no dice nada y todo se define en los playoffs. Además, los regios cuentan con varias figuras internacionales en su plantilla.

Los dos preparan la eliminatoria con máximo detalle, sabiendo que cualquier error puede definir el rumbo de la Liguilla. Y así como se compara su manera de jugar, también se ha empezado a hablar de lo que gana cada uno por temporada.

Comparación de sueldos

De acuerdo con lo publicado por Diario Marca México, André Jardine percibe alrededor de 1,7 millones de dólares por temporada en América. En el caso de Domènec Torrent, el periodista Willie González reveló que el estratega español estaría cobrando aproximadamente 1,5 millones de dólares por campaña en Monterrey, una cifra muy cercana a la del técnico azulcrema.

