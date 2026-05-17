¿Ataja Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Pachuca por la Liguilla del Clausura 2026

Después de la victoria por 1-0 de Pachuca en Hidalgo, la semifinal se define en CU, la casa de Pumas.

Pumas y Pachuca se enfrentan este domingo 17 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a las 19:00hs (CDMX).

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El equipo de Efraín Juárez cayó por 1-0 en la ida contra los Tuzos. Sin embargo, Pumas tendrá la oportunidad de remontar la llave en CU y se espera que el club auriazul juegue de manera distinta a como lo hizo en Hidalgo. Juninho Vieira volvería a la alineación titular.

Por su parte, Pachuca logró sacar la ventaja en su casa y ahora intentará conseguir un buen resultado en CU para avanzar a la final. Los Tuzos no ganan un título de Liga MX desde el Apertura 2022, mientras que Pumas lleva 15 años sin coronarse.

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Pedro Vite

Adalberto Carrasquilla

Jordan Carrillo

Robert Morales

Juninho Vieira

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La probable alineación de Pachuca