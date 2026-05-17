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¿Ataja Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Pachuca por la Liguilla del Clausura 2026

Después de la victoria por 1-0 de Pachuca en Hidalgo, la semifinal se define en CU, la casa de Pumas.

Pumas y Pachuca se disputan un lugar en la final
© Getty ImagesPumas y Pachuca se disputan un lugar en la final

Pumas y Pachuca se enfrentan este domingo 17 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a las 19:00hs (CDMX).

El equipo de Efraín Juárez cayó por 1-0 en la ida contra los Tuzos. Sin embargo, Pumas tendrá la oportunidad de remontar la llave en CU y se espera que el club auriazul juegue de manera distinta a como lo hizo en Hidalgo. Juninho Vieira volvería a la alineación titular.

Por su parte, Pachuca logró sacar la ventaja en su casa y ahora intentará conseguir un buen resultado en CU para avanzar a la final. Los Tuzos no ganan un título de Liga MX desde el Apertura 2022, mientras que Pumas lleva 15 años sin coronarse.

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Rodrigo López
  • Pedro Vite
  • Adalberto Carrasquilla
  • Jordan Carrillo
  • Robert Morales
  • Juninho Vieira

La probable alineación de Pachuca

  • Carlos Moreno
  • Carlos Sánchez
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Brian Garcia
  • Christian Rivera
  • Víctor Guzmán
  • Elias Montiel
  • Kenedy
  • Oussama Idrissi
  • Enner Valencia
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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