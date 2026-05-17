¿Ataja Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Pachuca por la Liguilla del Clausura 2026

Pumas y Pachuca se enfrentan este domingo 17 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a las 19:00hs (CDMX).
El equipo de Efraín Juárez cayó por 1-0 en la ida contra los Tuzos. Sin embargo, Pumas tendrá la oportunidad de remontar la llave en CU y se espera que el club auriazul juegue de manera distinta a como lo hizo en Hidalgo. Juninho Vieira volvería a la alineación titular.
Por su parte, Pachuca logró sacar la ventaja en su casa y ahora intentará conseguir un buen resultado en CU para avanzar a la final. Los Tuzos no ganan un título de Liga MX desde el Apertura 2022, mientras que Pumas lleva 15 años sin coronarse.
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Rodrigo López
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Jordan Carrillo
- Robert Morales
- Juninho Vieira
La probable alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- Carlos Sánchez
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Brian Garcia
- Christian Rivera
- Víctor Guzmán
- Elias Montiel
- Kenedy
- Oussama Idrissi
- Enner Valencia