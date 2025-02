Alejandro Zendejas se desempeña actualmente en América desde 2021. El atacante de 26 años venía desde Necaxa y supo acomodarse en un equipo con grandes exigencias. Hasta ahora, son 6 los títulos ganados con las Águilas, sumado a los otros 3 que obtuvo con Chivas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Un dolor de cabeza para América! Diego Valdés tumbó una oferta y las Águilas no podrán liberar cupo extranjero

Precisamente, en el rival de toda la vida recaló tras debutar en Dallas en 2015. En el Rebaño Sagrado estuvo presente entre 2016 y 2019, con un pasó a préstamo en Zacatepec en el medio. En una nota reciente, reveló un dato poco conocido en su estancia allí.

En el canal de YouTube del Escorpión Dorado, el futbolista reveló lo siguiente: “Yo me fui a Chivas y me dijeron que sí podía jugar a la selección de Estados Unidos“. Además, agregó: “Pero una vez que me llamaron a una concentración de Estados Unidos, la gente de Chivas no respondía los mensajes de la federación“.

Alejandro Zendejas logró asentarse en el Club América. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Fue cuando me dijeron que si quería quedarme con Chivas no podía ir a jugar con los gringos, porque en el equipo jugaban puros mexicanos“. “Le tuve que decir a la selección de Estados Unidos que no podía ir”, esbozó.

Por otro lado, también se refirió a la posición en la que se desempeñaba: “En lo personal con todo respeto no me ponían en mi posición, me ponían de lateral izquierdo, lo mío no era defender“. “Tuve mis momentos de lesiones, pero nada grave”, aseveró.

ver también ¿Suma una cara nueva? América busca incorporar a un futbolista que se desempeña en un grande de Brasil

El nuevo llamado de Estados Unidos a Alejandro Zendejas para jugar en su Selección

Finalmente, cuando salió del cuadro rojiblanco pudo concretar el objetivo que tenía: “En Necaxa me fue bien y la Selección Mexicana me llamó para amistosos. La Selección de Estados Unidos nuevamente me buscó y ellos pensaron que no podía jugar con ellos“. “Pero como fueron partidos amistosos todavía podía seguir jugando y fue cuando ellos me dijeron que me considerarían para quedarme con la mayor”, concluyó.

Publicidad