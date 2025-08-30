América y Pachuca se enfrentan este sábado 30 de agosto en lo que será uno de los partidos más atractivos del fin de semana por la Jornada 7 del Apertura 2025. Estos dos equipos han creado una gran rivalidad recientemente por varios enfrentamientos en los últimos años.

Por lo mencionado, y sumado a que tanto Las Águilas como los Tuzos se ubican en los primeros puestos de la tabla, en la previa el encuentro genera mucha expectativa. Sin embargo, por desgracia para el entretenimiento, el partido se juega a puertas cerradas.

¿Por qué América vs. Pachuca se juega a puertas cerradas?

El Estadio Ciudad de los Deportes no albergará público por decisión de Luis Mendoza, el alcalde de Benito Juárez. “Se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada”, explicó el funcionario.

“El Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía, poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez”, expresó Luis Mendoza explicando el motivo de la decisión para determinar que el partido por el Apertura 2025 se juegue sin público.

América le ganó a Pachuca por 2-0 en el último enfrentamiento (Getty Images)

“Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de fútbol”, aseguró el alcalde de Benito Juárez. Por el lado del América, Héctor González Iñarritu se mostró sorprendido ante la decisión de Luis Mendoza.

“Estamos sorprendidos por esta decisión arbitraria de un hecho que desconocemos. Se nos hace extralimitada esta decisión de hacerlo a puerta cerrado”, comentó el directivo de Las Águilas, quien manifestó que se le devolverá el dinero a los aficionados que compraron entradas para observar el juego de este sábado ante Pachuca.