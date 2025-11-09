Es tendencia:
Apertura 2025

¿Por qué el entrenador Francisco Rodríguez no estará dirigiendo a Santos Laguna frente a Pachuca?

El director técnico español de los Guerreros no está presente en el partido de su equipo ante los Tuzos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Francisco Rodríguez, entrenador de Santos Laguna, no está presente en el partido de su equipo ante Pachuca
Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXSantos Laguna y Pachuca chocan entre sí este domingo 9 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón. Ambos equipos van por la victoria para cerrar la Fase Regular con una sonrisa.

Tras la victoria del sábado de Pumas UNAM ante Cruz Azul, los Guerreros quedaron sin chances matemáticas de poder ingresar al Play-In, por lo que este partido será el último del año. Pero existe algo que no pasó desapercibido en el cuadro local.

Y es que su entrenador, el español Francisco Rodríguez, no está dirigiendo al equipo en el campo de juego. Una pieza fundamental no estará presente y el periodista José Juan Vázquez reveló el motivo puntual de su ausencia a través de un posteo en ‘X’.

Así lo explicó: “El entrenador de Santos Laguna, Francisco Rodríguez Vilchez, recibió un juego de sanción por su expulsión en el partido frente a Necaxa por abandonar el área técnica deliberadamente para reclamar al árbitro. El técnico español no estará en la banca frente a Pachuca“.

¿Quién está al frente de Santos Laguna en el duelo ante Pachuca?

Con esta noticia, quien está al mando del equipo por este compromiso es el auxiliar técnico Jaime Ramos, quien además ya había estado al frente de la conferencia de prensa post partido en el encuentro de la fecha anterior ante Necaxa.

En síntesis

  • El entrenador de Santos Laguna, Francisco Rodríguez, no dirigirá ante Pachuca por estar sancionado.
  • La sanción es de un juego debido a su expulsión por abandonar el área técnica contra Necaxa.
  • El equipo Santos Laguna será dirigido en el campo por el auxiliar técnico Jaime Ramos.
Agustín Zabaleta
