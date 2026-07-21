El mediocampista argentino no figura entre los once para enfrentar a 'La Franja'. La razón de su ausencia.

Cruz Azul saltará esta noche al terreno de juego del Estadio Azteca en busca de conseguir su segundo triunfo al hilo en el Apertura 2026 y brindarle otra alegría a su público. Para cumplir con el objetivo y acostarse puntero, deberá superar a Puebla, su rival de esta jornada 2 del campeonato, que también arriba con la frente en alto.

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En la antesala del comienzo de la cita de esta tarde, se conocieron las formaciones de los equipos y la novedad en el dueño de casa es la ausencia de Agustín Palavecino. El mediocampista argentino no aparece entre los elegidos por Joel Huiqui para arrancar el encuentro ante ‘La Franja’ y sorprendió así a los fanáticos.

El volante de 29 años es un habitual titular en ‘La Máquina’, pero sale del equipo repentinamente hoy contra el Puebla. Aunque algunos podrían aducir que es por ello, no se trata de una cuestión de rendimiento por bajo nivel en el primer partido. Es cierto, viene de jugar solo 56 minutos en el debut, pero no pagó por eso su baja.

Agustín Palavecino estará en la banca [Foto: Getty]

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Lo cierto dentro de esta noticia es que el cuerpo técnico lo ha cuidado pensando en el Campeón de Campeones que Cruz Azul disputará este próximo sábado ante el Toluca. Habrá un título en juego en ese partido decisivo, y el staff a cargo del cuadro celeste optó por no sobreexigir a algunas de sus principales piezas y dosificar minutos.

Además de Agustín Palavecino, también verán descanso Omar Campos, Willer Ditta y Christian Ebere, otros tres habituales titulares que suele utilizar Huiqui en Cruz Azul. Eso sí, todos estarán en el banco de suplentes este martes ante el Puebla y, de ser necesario, el entrenador puede echarles mano y meterlos al campo en el juego.

De este modo, la alineación confirmada de Cruz Azul para enfrentar al Puebla por la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX estará conformada de la siguiente manera: Kevin Mier; Jesús Orozco, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Luka Romero, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; José Paradela; Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.