El lateral colombiano no está dentro del once inicial de Solari para esta noche. ¿Qué le ocurrió?

Los Pumas de la UNAM se encuentran obligados a conseguir los tres puntos este viernes en el Estadio Azteca, cuando visiten al Atlante en un choque crucial para la campaña. Los ‘Felinos’ vienen de dejar muchos puntos en el camino en sus últimas presentaciones y necesitan urgentemente volver a la victoria para trepar en el Apertura 2026.

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En la antesala del encuentro de esta jornada 12 del campeonato, Esteban Solari confirmó la formación de Pumas para el juego ante Atlante y hay una sorpresa destacada. Álvaro Angulo no será parte del cuadro titular hoy en la capital, y su nombre aparece en la planilla como una de las alternativas del banco de suplentes auriazul.

Más allá de cualquier especulación, Álvaro Angulo no ha quedado fuera del once inicial por lesiones, molestias ni cualquier otro problema físico. Se trata de una decisión técnica del entrenador, que para este encuentro preparó un plan de partido sin el colombiano. El estratega de Pumas vuelve a apostar por Pablo Bennevendo de inicio.

Angulo vuelve a quedar marginado en Pumas [Foto: Getty]

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Álvaro Angulo ya venía de ser suplente el partido pasado, donde ni siquiera pudo sumar minutos ingresando desde la banca en Pumas. A Solari le gustó mucho lo que vio en ese empate ante Cruz Azul mientras jugaron once contra once, y buscará repetir buenas sensaciones. El último juego del colombiano en el club fue hace casi un mes.

Con la ausencia de Álvaro Angulo, esta es la alineación confirmada de Pumas UNAM para medirse ante Atlante por la continuidad de la jornada 12 del Apertura 2026: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte, Pablo Bennevendo; Alan Medina, Pedro Vite; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales; Juninho Vieira.

Pumas UNAM visitará a Atlante HOY viernes 16 de octubre, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desde las 21.00 hora CDMX, en un duelo clave para escalar en la Liga MX. El nuevo desafío de los ‘Felinos’ en el Apertura 2026 se podrá seguir en todo el país por las pantallas de Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

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