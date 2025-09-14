Es tendencia:
¿Por qué no juega Anthony Martial en Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025?

Entérate el motivo de la ausencia del delantero francés, flamante fichaje de Monterrey, en el juego de este domingo 14 de septiembre.

Por Juan Ignacio Barbieri

Martial fichó por Rayados a cambio de 3,8 millones de euros.
© Getty ImagesMartial fichó por Rayados a cambio de 3,8 millones de euros.

La continuidad de la Jornada 8 del Apertura 2025 presentará un duelo de opuestos en La Corregidora, donde Querétaro recibirá a Rayados a partir de las 17:00 horas (CDMX) de este domingo. El equipo de Domenec Torrent buscará recuperar la cima de la clasificación que perdió transitoriamente a manos de Cruz Azul, mientras que los Gallos Blancos irán a por una victoria que los aleje de las últimas posiciones.

Las alineaciones confirmadas de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Mucha expectativa se ha generado de cara a este encuentro en La Pandilla. Esto se debió al golpe de mercado que dieron los Albiazules al fichar al delantero francés Anthony Martial, quien supo jugar en Manchester United y aceptó el ofrecimiento regiomontano tras una temporada en el AEK Atenas.

Pese a esto, el juego de este domingo no marcará el debut del galo de 29 años en Rayados, ya que llegará a territorio mexicano el martes 16 de septiembre, según información de TUDN. Por ende, la convocatoria del combinado de la Sultana del Norte no mostrará caras nuevas con respecto a los últimos partidos.

Anthony Martial, ex Manchester United, aún no ha llegado a México para ponerse a disposición de Domenec Torrent. (Getty Images)

Así las cosas, se espera que durante esta semana Anthony Martial se ponga a disposición de Domenec Torrent para unirse a sus nuevos compañeros en los entrenamientos de rigor. Su presentación en Rayados podría llevarse a cabo el próximo sábado 20 de septiembre nada menos que ante América en el Gigante de Acero.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
