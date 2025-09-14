La continuidad de la Jornada 8 del Apertura 2025 presentará un duelo de opuestos en La Corregidora, donde Querétaro recibirá a Rayados a partir de las 17:00 horas (CDMX) de este domingo. El equipo de Domenec Torrent buscará recuperar la cima de la clasificación que perdió transitoriamente a manos de Cruz Azul, mientras que los Gallos Blancos irán a por una victoria que los aleje de las últimas posiciones.

Mucha expectativa se ha generado de cara a este encuentro en La Pandilla. Esto se debió al golpe de mercado que dieron los Albiazules al fichar al delantero francés Anthony Martial, quien supo jugar en Manchester United y aceptó el ofrecimiento regiomontano tras una temporada en el AEK Atenas.

Pese a esto, el juego de este domingo no marcará el debut del galo de 29 años en Rayados, ya que llegará a territorio mexicano el martes 16 de septiembre, según información de TUDN. Por ende, la convocatoria del combinado de la Sultana del Norte no mostrará caras nuevas con respecto a los últimos partidos.

Anthony Martial, ex Manchester United, aún no ha llegado a México para ponerse a disposición de Domenec Torrent. (Getty Images)

Así las cosas, se espera que durante esta semana Anthony Martial se ponga a disposición de Domenec Torrent para unirse a sus nuevos compañeros en los entrenamientos de rigor. Su presentación en Rayados podría llevarse a cabo el próximo sábado 20 de septiembre nada menos que ante América en el Gigante de Acero.