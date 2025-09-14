Es tendencia:
Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

El club regio visita a Querétaro en busca de recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Querétaro vs. Rayados por el Torneo Apertura 2025.
Querétaro vs. Rayados por el Torneo Apertura 2025.

Rayados de Monterrey demostró ser uno de los mejores equipo del Torneo Apertura 2025 hasta el momento. El equipo de Domenec Torrent se mantiene entre los primeros puestos y sueña con quedarse con el título al final de la temporada.

Después de la derrota en el debut ante Pachuca, los regios sumaron seis victorias consecutivas que los colocan en una posición muy importante en la tabla, pero ahora el objetivo es mantener ese nivel en las próximas presentaciones que tendrán por delante.

Este domingo, a las 17:00 hs de la CDMX, Monterrey visita a Querétaro por la octava jornada de la Liga MX. Los locales son uno de los peores equipos del certamen y buscarán sumar para salir de la parte baja de la tabla si quieren soñar al menos con el Play In.

Rayados, por su parte, quiere ganar para recuperar el primer lugar, después de que Cruz Azul venciera 1-0 a Pachuca. El equipo de Torreón llegará con todo para mantener su racha positiva, aunque no deberá confiarse a pesar de ser el favorito a quedarse con los tres puntos.

Once probable de Querétaro

  • José Hernández
  • Omar Mendoza
  • Diego Reyes
  • Santiago Homenchenko
  • Francisco Venegas
  • Eduardo Armenta
  • Ángel Zapata
  • Pablo Barrera
  • Juan Robles
  • Rodrigo Bogarín
  • Lucas Rodríguez

Once probable de Rayados

  • Santiago Mele
  • Erick Aguirre
  • Stefan Medina
  • Víctor Guzmán
  • Gerardo Arteaga
  • Iker Fimbres
  • Oliver Torres
  • Jesús Manuel Corona
  • Lucas Ocampos
  • Sergio Canales
  • Germán Berterame
