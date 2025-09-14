Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Rayados de Monterrey demostró ser uno de los mejores equipo del Torneo Apertura 2025 hasta el momento. El equipo de Domenec Torrent se mantiene entre los primeros puestos y sueña con quedarse con el título al final de la temporada.

Después de la derrota en el debut ante Pachuca, los regios sumaron seis victorias consecutivas que los colocan en una posición muy importante en la tabla, pero ahora el objetivo es mantener ese nivel en las próximas presentaciones que tendrán por delante.

Este domingo, a las 17:00 hs de la CDMX, Monterrey visita a Querétaro por la octava jornada de la Liga MX. Los locales son uno de los peores equipos del certamen y buscarán sumar para salir de la parte baja de la tabla si quieren soñar al menos con el Play In.

Rayados, por su parte, quiere ganar para recuperar el primer lugar, después de que Cruz Azul venciera 1-0 a Pachuca. El equipo de Torreón llegará con todo para mantener su racha positiva, aunque no deberá confiarse a pesar de ser el favorito a quedarse con los tres puntos.

Once probable de Querétaro

José Hernández

Omar Mendoza

Diego Reyes

Santiago Homenchenko

Francisco Venegas

Eduardo Armenta

Ángel Zapata

Pablo Barrera

Juan Robles

Rodrigo Bogarín

Lucas Rodríguez

Once probable de Rayados

Santiago Mele

Erick Aguirre

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Gerardo Arteaga

Iker Fimbres

Oliver Torres

Jesús Manuel Corona

Lucas Ocampos

Sergio Canales

Germán Berterame

