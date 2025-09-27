De cara a esta nueva temporada en México, que ya comenzó hace unas semanas, varios equipos se reforzaron de la mejor manera para el Apertura 2025 con el objetivo de pelear por el título. Hasta el momento, la tabla de posiciones está muy pareja y son varios los clubes que han demostrado que van a dar pelea hasta el final, aunque algunos han mostrado un mejor rendimiento que otros.

ver también Oficial: Eduardo Berizzo dejó de ser el entrenador de León tras la derrota ante FC Juárez

Si bien todo parecía indicar que la lucha por el primer puesto sería entre Cruz Azul y Rayados, por la racha de victorias que ambos habían tenido, el campeón vigente, Toluca, ya está nuevamente en búsqueda de quedarse con el primer lugar de la tabla.

Los de Mohamed vienen haciendo las cosas muy bien en los últimos partidos y quieren cerrar el año de la mejor manera dado que hasta el momento han ganado dos títulos muy importantes después de años de sequía en los cuáles no eran campeones.

Publicidad

Publicidad

El periodista Christian Martinoli, reconocido por su conocimiento y pasión por el futbol mexicano, se refirió en las últimas horas a cuál de todos los equipos de la Liga MX tiene la delantera más temida y dio sus motivos para elegirlos. Según su visión, no hay dudas sobre qué equipo impone respeto cuando se trata de atacar.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de FC Juárez ante León

Las declaraciones de Martinoli

”Toluca tiene la mejor ofensiva del campeonato. Cuando se conectan, le llenan la canasta a quién sea”, reveló Martinoli. Su opinión se basa no solo en nombres sino en el rendimiento del equipo que viene de ganar el Apertura y que va por el bicampeonato.

Publicidad

Publicidad

Justamente, hace unos días, Toluca dio un golpe de autoridad al golear 6-2 a Rayados en el Nemesio Díez. Esa victoria dejó claro por qué la delantera del equipo es considerada la más letal de la Liga MX y por qué Martinoli la eligió sobre otros ataques poderosos del torneo.