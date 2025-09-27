Es tendencia:
Christian Martinoli destapó al club con la delantera más fuerte del torneo Apertura 2025

El periodista reveló que equipo tiene la mejor delantera del futbol mexicano en la actualidad y abrió el debate.

Por Ramiro Canessa

Martinoli elige a la delantra más temida de México.
Martinoli elige a la delantra más temida de México.

De cara a esta nueva temporada en México, que ya comenzó hace unas semanas, varios equipos se reforzaron de la mejor manera para el Apertura 2025 con el objetivo de pelear por el título. Hasta el momento, la tabla de posiciones está muy pareja y son varios los clubes que han demostrado que van a dar pelea hasta el final, aunque algunos han mostrado un mejor rendimiento que otros.

Si bien todo parecía indicar que la lucha por el primer puesto sería entre Cruz Azul y Rayados, por la racha de victorias que ambos habían tenido, el campeón vigente, Toluca, ya está nuevamente en búsqueda de quedarse con el primer lugar de la tabla.

Los de Mohamed vienen haciendo las cosas muy bien en los últimos partidos y quieren cerrar el año de la mejor manera dado que hasta el momento han ganado dos títulos muy importantes después de años de sequía en los cuáles no eran campeones.

El periodista Christian Martinoli, reconocido por su conocimiento y pasión por el futbol mexicano, se refirió en las últimas horas a cuál de todos los equipos de la Liga MX tiene la delantera más temida y dio sus motivos para elegirlos. Según su visión, no hay dudas sobre qué equipo impone respeto cuando se trata de atacar.

Las declaraciones de Martinoli

”Toluca tiene la mejor ofensiva del campeonato. Cuando se conectan, le llenan la canasta a quién sea”, reveló Martinoli. Su opinión se basa no solo en nombres sino en el rendimiento del equipo que viene de ganar el Apertura y que va por el bicampeonato.

Justamente, hace unos días, Toluca dio un golpe de autoridad al golear 6-2 a Rayados en el Nemesio Díez. Esa victoria dejó claro por qué la delantera del equipo es considerada la más letal de la Liga MX y por qué Martinoli la eligió sobre otros ataques poderosos del torneo.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
