Tigres UANL, uno de los candidatos al título de este semestre, sale de casa este sábado por la tarde para visitar a Santos Laguna, uno de los equipos más débiles del Apertura, pero que ante su afición tiene la obligación de redimirse y buscará dar el ‘batacazo’ ante uno de los poderosos. En la continuidad de la séptima jornada, el Estadio Corona espera.

Para buena fortuna del equipo visitante, los locales tendrán una baja muy sensible que les hará más difícil aún este complejo compromiso: Bruno Barticciotto se perderá el partido de hoy, y no sólo no estará desde la partida en Santos Laguna sino que además tampoco integrará el banco de suplentes junto a Francisco Rodríguez Vílchez.

El artillero de los ‘Guerreros’ y su principal arma ofensiva, quedó directamente fuera de la convocatoria para el juego de este sábado. El chileno padece una molestia en el muslo derecho, dolencia que le impidió entrenar con normalidad en la última práctica y que lo marginó de estar presente en el primer equipo para recibir a Tigres.

Bruno Barticciotto observará el juego desde las gradas [Foto: Getty]

Bruno Barticciotto, que no podrá jugar ni un minuto ante los ‘Felinos’, tiene muy buenos números con Santos Laguna: son 8 goles y 1 asistencia en 15 presentaciones con la camiseta del elenco verdiblanco, en tan solo 1.020 minutos jugados en el campo (11 encuentros completos). Estadísticas altamente positivas dentro de un equipo que le cuesta convertir.

El partido Santos Laguna vs. Tigres UANL se disputará HOY sábado 30 de agosto, desde el Estadio Corona, a partir de las 19.00 horas CDMX, en el marco de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El compromiso entre ‘Guerreros’ y ‘Universitarios’ se podrá sintonizar por las pantallas de TUDN y Canal 5, y por medio de la plataforma ViX Premium.

